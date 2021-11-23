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大家又搶著跟她拍照！鄭浩妍參加LV派對人氣超旺

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鄭浩妍身穿一襲白色削肩洋裝大秀超細腰身，搭配黑色尖頭靴款看來帥氣又性感。圖／LV提供
鄭浩妍身穿一襲白色削肩洋裝大秀超細腰身，搭配黑色尖頭靴款看來帥氣又性感。圖／LV提供

年底派對季節來臨，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）日前在美國加州馬里布舉辦一場品牌之友晚宴，現場眾星雲集，包括克蘿伊摩蕾茲、大坂直美、米蘭達可兒、艾瑪羅勃茲、等人都穿著LV服飾現身，而最新加入品牌大使陣容的韓國女星、模特兒鄭浩妍也沒有缺席，以一身白色洋裝展現俐落時尚的超模氣場。

鄭浩妍身穿一襲白色削肩洋裝大秀超細腰身，搭配黑色尖頭靴款看來帥氣又性感。克蘿伊摩蕾茲則是披上份量感十足的珊瑚化石圖騰夾克，呈現中性時尚感。米蘭達可兒以黑色窄裙洋裝外搭軍綠色大衣，大坂直美的黑色褲裝則是相當低調俐落。

和之前許多活動一樣，許多藝人可能是都看過鄭浩妍在《魷魚遊戲》中的演出，所以紛紛與她合照，像是《柏捷頓家族》女主角菲比戴尼弗、克蘿伊摩蕾茲、安格斯克勞德等等，讓鄭浩妍又再度像是「集郵」一樣，成了當晚派對中最受歡迎的焦點。

鄭浩妍與安格斯克勞德。圖／LV提供
鄭浩妍與安格斯克勞德。圖／LV提供
克蘿伊摩蕾茲則是披上份量感十足的珊瑚化石圖騰夾克，呈現中性時尚感。圖／LV提供
克蘿伊摩蕾茲則是披上份量感十足的珊瑚化石圖騰夾克，呈現中性時尚感。圖／LV提供
鄭浩妍與克蘿伊摩蕾茲。圖／LV提供
鄭浩妍與克蘿伊摩蕾茲。圖／LV提供
大坂直美的黑色褲裝則是相當低調俐落。圖／LV提供
大坂直美的黑色褲裝則是相當低調俐落。圖／LV提供
鄭浩妍與《柏捷頓家族》女主角菲比戴尼弗。圖／LV提供
鄭浩妍與《柏捷頓家族》女主角菲比戴尼弗。圖／LV提供
威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／LV提供
威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／LV提供
米蘭達可兒以黑色窄裙洋裝外搭軍綠色大衣。圖／LV提供
米蘭達可兒以黑色窄裙洋裝外搭軍綠色大衣。圖／LV提供

LV 派對

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