大家又搶著跟她拍照！鄭浩妍參加LV派對人氣超旺

年底派對季節來臨，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）日前在美國加州馬里布舉辦一場品牌之友晚宴，現場眾星雲集，包括克蘿伊摩蕾茲、大坂直美、米蘭達可兒、艾瑪羅勃茲、等人都穿著LV服飾現身，而最新加入品牌大使陣容的韓國女星、模特兒鄭浩妍也沒有缺席，以一身白色洋裝展現俐落時尚的超模氣場。

鄭浩妍身穿一襲白色削肩洋裝大秀超細腰身，搭配黑色尖頭靴款看來帥氣又性感。克蘿伊摩蕾茲則是披上份量感十足的珊瑚化石圖騰夾克，呈現中性時尚感。米蘭達可兒以黑色窄裙洋裝外搭軍綠色大衣，大坂直美的黑色褲裝則是相當低調俐落。