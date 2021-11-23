好市多黑色購物週第3天優惠再新增 酒杯之王、熱可可粉冬季派對必備

2021好市多黑色購物週第3天主打的優惠商品稍早再度搶先於Costco App公開，同樣新增了不少熱門品項，包含QLED電視、空氣清淨機、鑽石耳環、桌上型硬碟、潔膚皂、紅酒杯組、即溶可可粉都入列，都是居家常備、派對必備的實用好物。今日傳出有部分特價電視款式已被搶購一空，連賣場展示品都被買走，想要入手可得抓緊時機前往賣場。

好市多黑色購物週第3天搶先公開的主打優惠商品共有7款，包括大尺寸的TCL 75吋4K QLED量子智能連網顯示器、秋冬換季必備的SHARP空氣清淨機、年末送禮或是犒賞自己最佳禮物1.5克拉圓形鑽石耳環、備份照片資料不怕不夠用的Seagate外接式16TB桌上型硬碟、敏感性肌膚適用的舒特膚臉部身體潔膚凝脂、有「酒杯之王」之稱的RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組，以及冬季居家暖身常備的SWISS MISS香純巧克力即溶可可粉。