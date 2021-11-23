百年米蘭車展疫後復辦 新款機車今登場車迷搶先看

百年歷史的EICMA米蘭車展因去年Covin-19疫情肆虐歐洲，不得不喊停，今年恢復舉辦，全球車商摩拳擦掌，機車大廠KYMCO從台灣出發，今天下午在彰化縣台豐高爾夫球場展出升級版AK550 Super Tourin和多款IONEX家族速克達機車，讓台灣車迷先睹為快。

KYMCO連年參加EICMA米蘭車展，去年車展停辦，中斷29年參展記錄，今年車展復辦但受到跨境旅行的限制，實務上仍有許多困難，KYMCO決定先在台灣舉辦展前活動並發布車展重點訊息，今天會場展示KYMCO的米蘭車展陣容，包括全新AK550 Super Tourin，IONEX家族的S7、S7R、I-ONE X等電動速克達，及G-DINK CT300、DTX360、CV3三輪速克達等車款，其中AK550 Super Touring預計明（2022）上半季在國內市場推出。

董事長柯勝峯指出，歐美先進國家聚焦地球減碳，今年可說是碳中和元年，身為全球機車市場領導品牌的KYMCO，將持續引導發展電動機車，今年下半年銷售量已顯著提升，至於近來積極推廣的 IONEX電動車，持續朝向兩年擴建2000個換電站的目標邁進，當前九成機車市場分布於中國大陸和東南亞，大多是日本品牌，但日本電動車發展相對步調較慢，已陸續有大型企業和政府接洽，KYMCO將立足台灣經驗布局全球。

柯勝峰介紹升級版AK550 Super Tourin，具備多項全新外觀設計與科技配備，包括電動風鏡、儀錶板、定速巡航、多段 TCS 等功能，外觀上，LED 頭燈為雙刃形 LED 日行燈，搭配風鏡，車頭看起來更具跑格，在龍頭方面，兩側把手開關按鍵增列許多新功能，中央設置Keylees一鍵啟閉開關，下方整合了油箱蓋、坐墊開關、里程切換、龍頭鎖四個並列一起的按鍵，機車整體布局更簡潔。

他不諱言，晶片短缺、原物料飆漲、貨運物流不足等問題是當今衝擊企業經營的重大因素，他將盡量要求晶片廠供應以滿足市場需求。