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「雷神之錘」變禮物？克里斯漢斯沃BOSS廣告好可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供

隨著天氣越來越冷，耶誕節的氣氛也越來越濃厚，BOSS今年聚焦耶誕佳節互贈禮物表達心意的概念並滿足大家年底的派對穿搭，推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演的廣告也同步登場，穿上西裝打著蝴蝶領結的他帥氣滿分，更在影片中搞笑演出，逗趣示範各種節慶系列單品的搭配方式，大秀螢幕魅力！

這次BOSS節慶系列推出包含襯衫、針織衫、運動衫、羽絨外套等服飾，主打黑色緞帶印花帶出禮物的形象。另外也有像是後背包、棒球帽、腰包、球鞋等。而克里斯漢斯沃在影片中站在輸送帶旁拆禮物，一方面讓大家感受到節慶大豐收的過癮感，另一方面也俏皮地展示這些單品的穿搭方式，當中還可以看到他在電影中使用的經典「雷神之錘」，非常幽默。

全新系列現已於全台BOSS專門店正式上市，為慶祝此廣告企劃的推出，在指定期間於BOSS專門店購買滿特定金額，即可獲贈限量BOSS耶誕調酒套裝一套，送完為止。

BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花絲巾，5,300元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花絲巾，5,300元。圖／BOSS提供
BOSS黑色拼接皮革球鞋，13,400元。圖／BOSS提供
BOSS黑色拼接皮革球鞋，13,400元。圖／BOSS提供
BOSS黑色LOGO印花運動褲，6,600元。圖／BOSS提供
BOSS黑色LOGO印花運動褲，6,600元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花連帽運動衫，8,900元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花連帽運動衫，8,900元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花棒球帽，2,6000元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花棒球帽，2,6000元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花襯衫，4,800元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花襯衫，4,800元。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花羽絨外套，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS黑色緞帶印花羽絨外套，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS黑色LOGO針織衫，7,900元。圖／BOSS提供
BOSS黑色LOGO針織衫，7,900元。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS推出全新節慶系列商品，由品牌大使克里斯漢斯沃主演的廣告也同步登場。圖／BOSS提供
BOSS黑色尼龍後背包，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS黑色尼龍後背包，21,900元。圖／BOSS提供

電影 耶誕節 西裝

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