快訊

前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

直播／政院治安會報強化作為 徐國勇、蔡清祥晚間出面說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔任天梭表台灣品牌大使 謝坤達直呼「好像得獎一樣」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
天梭表宣布男星謝坤達成為品牌大使，並演繹PRX 40 205系列18K金自動腕表64,100元。記者吳至碩／攝影
天梭表宣布男星謝坤達成為品牌大使，並演繹PRX 40 205系列18K金自動腕表64,100元。記者吳至碩／攝影

瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）為了持續深耕台灣市場，並強化在地連結，正式宣布由男星謝坤達出任品牌大使。同時還曝光了他配戴三款不同風格新表款的形象帥照，連謝坤達也表示，得知的當下，更是有著「好像得獎一樣」的感受。

過去曾經多次和天梭表合作的謝坤達終於自品牌好友升格為「品牌形象大使」，這對天梭表也是一個罕見的決策，SWATCH集團台灣總經理暨天梭表品牌副總Christy也認為這是看重台灣市場後的考量。因為過去天梭表多次在台灣推出全球首發表款，都有著不俗的成績，所以在內部提出這項計畫之後，品牌總部很快就核可了。而謝坤達有著帥氣外型，加上形象正面且陽光，符合天梭表所要傳遞的精神，所以是台灣首任形象大使的不二人選，還是史無前例，格外引人矚目。

天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。對天梭表潛水表再熟悉不過的謝坤達在配戴Seastar 2000專業潛水表後，仍舊為其精湛製表工藝折服，認為「表盤的海浪波紋十分有質感」。洋溢復古美學的PRX 40 205系列表款，謝坤達對則新款有著18K金表圈的設計，情有獨鍾，打趣的說「最近對金色特別有感，可能年紀到了」。而經典的Carson系列首度推出月相顯示功能，同時提供女表選擇，讓謝坤達表示「我已經訂好了」，似乎打算當作太太的耶誕禮物。

全新的Seastar 2000專業潛水表具備防水深度達到600公尺，自動排氦裝置、陶瓷表圈等高規格配置，還通過ISO 6425標準，但價格依舊實惠，放眼市場無敵手。而一推出就叫好又叫座的PRX 40 205系列腕表，此次呈現18K金表圈新款，帶有錢幣刻紋裝飾，又有著截然不同風味。另外，古典的Carson系列，羅馬數字時標表盤搭配月相顯示功能，既典雅又內斂，依舊是搭配正裝的最佳選擇。

天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表PRX 40 205系列18K金自動腕表，精鋼表殼、表鍊，64,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列18K金自動腕表，精鋼表殼、表鍊，64,100元。圖／TISSOT提供
天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。記者吳至碩／攝影
天梭表Carson系列月相表，精鋼表殼搭配石英機芯，10,600元。圖／TISSOT提供
天梭表Carson系列月相表，精鋼表殼搭配石英機芯，10,600元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業潛水表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業潛水表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Carson系列月相女表，精鋼表殼搭配石英機芯，10,600元。圖／TISSOT提供
天梭表Carson系列月相女表，精鋼表殼搭配石英機芯，10,600元。圖／TISSOT提供

品牌 腕表

延伸閱讀

以寶石構建的時間舞台 海瑞溫斯頓再攀美學高峰

相關新聞

兼融精粹 調和出個性鮮明的和諧美感

本案基地為新成屋，在許有森設計師精心規畫後，重塑空間更加完善通透的美感空間。

百年米蘭車展疫後復辦 新款機車今登場車迷搶先看

百年歷史的EICMA米蘭車展因去年Covin-19疫情肆虐歐洲，不得不喊停，今年恢復舉辦，全球車商摩拳擦掌，機車大廠KY...

「雷神之錘」變禮物？克里斯漢斯沃BOSS廣告好可愛！

隨著天氣越來越冷，耶誕節的氣氛也越來越濃厚，BOSS今年聚焦耶誕佳節互贈禮物表達心意的概念並滿足大家年底的派對穿搭，推出...

擔任天梭表台灣品牌大使 謝坤達直呼「好像得獎一樣」

瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）為了持續深耕台灣市場，並強化在地連結，正式宣布由男星謝坤達出任品牌大使。同時還曝光了他...

影／不畏16度低溫 超狂一蘭狂粉提早三天排隊領開幕禮

一蘭拉麵台中二店明天上午十點開幕，有民眾昨天就來排隊等候入場，前三名民眾可獲得店家致贈「有田燒　一蘭謹製拉麵碗」一碗。台...

可水洗恆溫微波被 無懼寒冷窩進同溫層

台積電創辦人張忠謀曾表示看好碳導管、石墨烯等新材料技術，事實上石墨烯導熱性佳、抗靜電外，更重要的是還有除菌功能，國內許多紡織業者都已廣泛使用這項素材，尤其到了冬天，這樣的優勢更是許多消費者購物首選，也因此被視為今年暖冬殺手級商品，由品牌AWAKE研發的「石墨烯抗菌恆溫微波被」，導入石墨烯技術，運用紅外線原理恆溫，終於可以在冬天的夜晚，享受幸福的「同溫」層，不再害怕手腳冰冷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。