擔任天梭表台灣品牌大使 謝坤達直呼「好像得獎一樣」

瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）為了持續深耕台灣市場，並強化在地連結，正式宣布由男星謝坤達出任品牌大使。同時還曝光了他配戴三款不同風格新表款的形象帥照，連謝坤達也表示，得知的當下，更是有著「好像得獎一樣」的感受。

過去曾經多次和天梭表合作的謝坤達終於自品牌好友升格為「品牌形象大使」，這對天梭表也是一個罕見的決策，SWATCH集團台灣總經理暨天梭表品牌副總Christy也認為這是看重台灣市場後的考量。因為過去天梭表多次在台灣推出全球首發表款，都有著不俗的成績，所以在內部提出這項計畫之後，品牌總部很快就核可了。而謝坤達有著帥氣外型，加上形象正面且陽光，符合天梭表所要傳遞的精神，所以是台灣首任形象大使的不二人選，還是史無前例，格外引人矚目。

天梭表在對外正式公布品牌大使的同時，還同步曝光謝坤達分別詮釋新一季腕表的形象大片。對天梭表潛水表再熟悉不過的謝坤達在配戴Seastar 2000專業潛水表後，仍舊為其精湛製表工藝折服，認為「表盤的海浪波紋十分有質感」。洋溢復古美學的PRX 40 205系列表款，謝坤達對則新款有著18K金表圈的設計，情有獨鍾，打趣的說「最近對金色特別有感，可能年紀到了」。而經典的Carson系列首度推出月相顯示功能，同時提供女表選擇，讓謝坤達表示「我已經訂好了」，似乎打算當作太太的耶誕禮物。