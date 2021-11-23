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蝦皮購物「11.25商城狂購節」 iPad Air瘋搶價4,725元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
黑色星期五強勢來襲，蝦皮購物「11.25商城狂購節」祭3C家電下殺5折、蝦幣25倍回饋等多重優惠。圖／蝦皮購物提供
黑色星期五強勢來襲，蝦皮購物「11.25商城狂購節」祭3C家電下殺5折、蝦幣25倍回饋等多重優惠。圖／蝦皮購物提供

迎接黑色星期五，為了讓消費者以超殺價格入手心儀的家電商品，蝦皮購物再推「11.25商城狂購節」，祭出3C家電全面下殺5折起，滿額再抽Switch、iPhone 13、Apple Watch等超級豪禮，更同步加碼推出4重優惠「商城299元超取免運、商城499元宅配免運」、「商城8.5折券」、「精選夯品整點2.5折瘋搶」、「蝦幣25倍回饋」。雙11沒買夠？黑五讓你繼續買。

蝦皮購物觀察，自今年7月商城狂購節推出以來，3C家電類產品始終高居熱賣榜前3名，其中以手機與週邊配件、家電最受消費者青睞。蝦皮商城此次不僅攜手百家品牌旗艦店推出宅配免運，更獻上明星商品整點下殺2.5折優惠，iPad Air 10.9吋64GB限時瘋搶價4,725元、TOSHIBA 12KG超變頻鍍膜洗衣機瘋搶價4,923元的有感回饋。

除了「11.25商城狂購節」，11月26日至11月30日蝦皮購物再加碼推「黑色星期五3C家電領券9.2折」活動，每天0點撒券，消費滿2,000元即享9.2折，最高現折2,000元。包括宏碁Swift 1 14吋輕薄筆電現折超過6,000元、Dyson Supersonic吹風機下殺15,000元有找，realme GT Neo2 5G只要11,990元，使用18間指定銀行還可享12、24期分期零利率。

此外，11月23日蝦皮商城推出限時OPPO超級品牌日，熱門夯品OPPO A72智慧型手機下殺4.5折起只要3,990元、OPPO Reno5 Pro破盤6折起券後價只要12,420元，當天20點再推出藍牙耳機瘋搶價只要1元，全館消費滿額加碼抽OPPO Reno6 Z手機、OPPO Watch等萬元豪禮，雙重領券送蝦幣10倍再打9.2折，想換新機手腳要快。

蝦皮購物「11.25商城狂購節」Logitech POP KEYS 無線鍵盤，11月25日搭配商城8.5折券後，優惠價2,680元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.25商城狂購節」Logitech POP KEYS 無線鍵盤，11月25日搭配商城8.5折券後，優惠價2,680元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.25商城狂購節」Dyson HD08吹風機搭配3C家電9.2折券，優惠價13,432元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.25商城狂購節」Dyson HD08吹風機搭配3C家電9.2折券，優惠價13,432元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPad Air 10.9吋64GB，11月25日0點限時瘋搶價4,725元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPad Air 10.9吋64GB，11月25日0點限時瘋搶價4,725元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 3C 黑色星期五

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