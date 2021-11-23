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芥菜種會攜手花旗基金會 培力青年戰勝失業率

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
基督教芥菜種會與花旗基金會連續4年合作「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，今舉辦成果發表會。記者葉冠妤/攝影
基督教芥菜種會與花旗基金會連續4年合作「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，今舉辦成果發表會。記者葉冠妤/攝影

疫情之下，青年失業問題加劇，根據主計處統計，今年9月份15歲到24歲失業者比去年同期增加11.3萬人，基督教芥菜種會與花旗基金會連續4年合作「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，今年則協助了306位青年就業媒合，今舉辦成果發表會，設有咖啡調飲、油漆彩繪作品、手作布包等青年學員培力成果的展示攤位。

基督教芥菜種會指出，今年「Yes, I Can.青年就業培力」計畫共舉辦52場自我探索課程、17場就業培力課程、16場短期技能訓練班，並辦理19場次的職場觀摩體驗，獲得了35家友善雇主支持，總計接觸1309位青年。

其中，有253名學員接受培力並學得就業技能。有學員表示，透過就業培力，可以知道有哪些求職管道以及求職應做的預備，包含知道如何更佳自我推薦、清楚就業權益。芥菜種會說，就培員個別輔導306位有就業需求的青年協助媒合工作，有195位學員成功媒合至實習職場，幫助其中163名學員穩定就業。

芥菜種會表示，12月起，「Yes, I Can.青年就業培力」計畫也會開辦服務學習課程「流浪動物收容所與治療犬」，號召對動物關懷有興趣的青年一起參與。

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