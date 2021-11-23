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不忘推廣家鄉 BTS不只穿LV領獎 還穿了韓國訂製品牌

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BTS身穿LV 2022春夏男裝系列現身全美音樂獎紅毯。圖／LV提供
BTS身穿LV 2022春夏男裝系列現身全美音樂獎紅毯。圖／LV提供

在日前落幕的第49屆全美音樂獎中，韓國人氣男團BTS可說是打破亞洲藝人紀錄，獲得「流行雙人組或團體」、「最受歡迎流行歌曲」與「年度藝人」3項大獎。而同時也身為許多年輕粉絲的時尚偶像，他們在典禮中的三套造型也備受熱議，同時秀出國際時尚品牌魅力又不忘推廣韓國設計師品牌，讓百變造型顯得更有意義。

身為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使的他們，先是身穿LV 2022春夏男裝系列現身紅毯，以灰黑色系呈現優雅低調的個性風。之後上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。

最後全體與講座拍照時，穿的是韓國訂製品牌Tailorable的作品，一系列芥末黃襯衫、大衣、西裝等不同剪裁的單品搭配在一起，可愛俏皮又不失獨特風格，在橫掃獎項的同時也大秀時尚品味，這下子可能又在全球圈了無數新粉絲了吧！

BTS上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。圖／GIVENCHY提供
BTS上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。圖／GIVENCHY提供
BTS上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。圖／GIVENCHY提供
BTS上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。圖／GIVENCHY提供
穿上韓國訂製品牌Tailorable的作品，一系列芥末黃襯衫、大衣、西裝等不同剪裁的單品搭配在一起，可愛俏皮又不失獨特風格。(美聯社)
穿上韓國訂製品牌Tailorable的作品，一系列芥末黃襯衫、大衣、西裝等不同剪裁的單品搭配在一起，可愛俏皮又不失獨特風格。(美聯社)

LV BTS

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