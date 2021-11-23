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不忘推廣家鄉 BTS不只穿LV領獎 還穿了韓國訂製品牌
在日前落幕的第49屆全美音樂獎中，韓國人氣男團BTS可說是打破亞洲藝人紀錄，獲得「流行雙人組或團體」、「最受歡迎流行歌曲」與「年度藝人」3項大獎。而同時也身為許多年輕粉絲的時尚偶像，他們在典禮中的三套造型也備受熱議，同時秀出國際時尚品牌魅力又不忘推廣韓國設計師品牌，讓百變造型顯得更有意義。
身為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使的他們，先是身穿LV 2022春夏男裝系列現身紅毯，以灰黑色系呈現優雅低調的個性風。之後上台領獎與演出時，換穿GIVENCHY設計總監馬修威廉斯與藝術家Chito合作打造的2022早春系列，用皮夾克、T恤等單品穿出年輕率性的姿態。
最後全體與講座拍照時，穿的是韓國訂製品牌Tailorable的作品，一系列芥末黃襯衫、大衣、西裝等不同剪裁的單品搭配在一起，可愛俏皮又不失獨特風格，在橫掃獎項的同時也大秀時尚品味，這下子可能又在全球圈了無數新粉絲了吧！
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