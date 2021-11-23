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TART TAIPEI星級主廚手工酥塔  耶誕狂想禮盒限量供應

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
TART TAIPEI節慶限定水果旅人蛋糕。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI節慶限定水果旅人蛋糕。圖／TART TAIPEI提供。

聖誕節腳步近了，米其林星級主廚林明健（Chef Kin）打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，即日起至12月25日推出多款節慶限定商品。「耶誕狂想禮盒」以手感插畫搭配魔幻靛藍包裝，內有蒙布朗栗子、莓果乳酪、京都抹茶三款期間限定酥塔各二顆，每盒售價599元；以及適合多人聚會分享的莓果乳酪、蒙布朗栗子5吋塔，售價皆為680元。

除酥塔外，即日起一路供應至農曆春節期間的「節慶繽紛禮盒」，裝盛水果旅人蛋糕（一條）、寶石餅乾（5片），售價866元。

蒙布朗栗子酥塔以自製藍莓果醬為底，注入綿密法國沙巴東栗子泥，融合蘭姆酒、蛋奶的暖香，上層綴以糖漬栗子，酥香塔皮與香濃栗子餡完美交融，微酸藍莓果香中和了栗子的甜膩，口感香甜細柔。

莓果乳酪酥塔富有自製蔓越莓果醬的馥郁果香，揉和奶油乳酪的濃郁綿密，尾韻酸甜，清爽不膩口，粉嫩色彩與清新滋味點燃少女心。

京都抹茶酥塔選用京都宇治抹茶與北海道奶油乳酪製成抹茶起司內餡，填入酥香塔皮，撒上金粉增添華麗感，口感綿密滑順，芬芳茶韻與濃郁起司與脣齒間共譜優雅旋律。

「節慶繽紛禮盒」中的「水果旅人蛋糕」，加入君度橙酒漬蔓越莓、奶油乳酪、柑橘汁，讓紮實磅蛋糕更為濕潤香濃，漫溢莓果、柑橘馥郁果香與蛋奶暖香，些許柑橘皮增添清新氣息。

「寶石餅乾」將美式餅乾夾入自製蔓越莓果醬，撒上雪白細密糖粉，透出紅寶石般小巧聖誕樹造型，外酥內軟，酸甜不膩口，應景又討喜。

TART TAIPEI節慶繽紛禮盒，內含水果旅人蛋糕1條、寶石餅乾5片，售價866元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI節慶繽紛禮盒，內含水果旅人蛋糕1條、寶石餅乾5片，售價866元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI耶誕狂想禮盒以手感插畫搭配魔幻靛藍包裝，每盒售價599元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI耶誕狂想禮盒以手感插畫搭配魔幻靛藍包裝，每盒售價599元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定莓果乳酪5吋塔，售價680元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定莓果乳酪5吋塔，售價680元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定蒙布朗栗子塔5吋，售價680元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定蒙布朗栗子塔5吋，售價680元。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI節慶限定寶石餅乾。圖／TART TAIPEI提供。
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