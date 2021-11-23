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超模與「月光」加持！OMEGA新款Trésor女表太浪漫！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA品牌獨家的月光金（Moonshine™ Gold）除了使用在表殼上，金屬表帶也以月光金製造，別具獨特光澤。圖 / OMEGA提供（合成圖）
OMEGA品牌獨家的月光金（Moonshine™ Gold）除了使用在表殼上，金屬表帶也以月光金製造，別具獨特光澤。圖 / OMEGA提供（合成圖）

綠色總帶來回歸山林、原始的聯想，因為綠色，賦予了心靈生機和療癒。歐米茄（OMEGA）推出新款Trésor女表以綠色的孔雀石搭配18K「月光金」，更有品牌代言人名模Kaia Gerber以一身黑色小洋裝示範，浪漫、美型破表。

綠色的孔雀石屬於「半寶石」的一種，天然的紋理宛如珍奇的孔雀羽毛般，斑斕且富異國風情。OMEGA特別選擇了18K的月光金（Moonshine™）打造了時間的舞台、表殼。36毫米的面盤中，孔雀石的紋理宛如流動的湖水生機盎然，而38顆閃耀鑽石更在表殼兩側畫出了優美曲線，生生不息。表款並具備絲綢般的18K Moonshine™ Gold米蘭式鍊帶或亮面綠色皮表帶，金或綠、皮革或金屬？各有喜好。

同樣喜歡綠色？愛彼（Audemars Piguet）也有一只皇家橡樹Jumbo超薄計時碼表，帶來稜角分明、鮮明的幾何印象，其39毫米的尺寸使用鉑金表殼，而面盤由墨綠到淺綠的變化更帶來神秘層次、深不可測；勞力士（OMEGA）的Datejust 36腕表的綠色則非尋常的漆面、漸層或太陽紋，特殊的棕櫚葉圖案讓人聯想到茂密、生態多元的熱帶雨林。蠔式鋼表殼並具備防水100米、具放大效果的日期視窗。3235自動上鍊機芯並具備頂級天文台認證，平均誤差為每日正負兩秒以內，並附勞力士全球五年保固。

品牌代言人、名模Kaia Gerber以一身黑色小洋裝配戴上OMEGA Trésor月光金孔雀石女表，美形、浪漫。圖 / OMEGA提供
品牌代言人、名模Kaia Gerber以一身黑色小洋裝配戴上OMEGA Trésor月光金孔雀石女表，美形、浪漫。圖 / OMEGA提供
勞力士Datejust腕表，蠔式鋼、36毫米、時間與日期顯示、棕櫚葉圖案面盤，23萬3,500元。圖 / ROLEX提供
勞力士Datejust腕表，蠔式鋼、36毫米、時間與日期顯示、棕櫚葉圖案面盤，23萬3,500元。圖 / ROLEX提供
修長、纖細的月光金時標，與孔雀石的綠色紋理形成顏色與質地的雙重比對。圖 / OMEGA提供
修長、纖細的月光金時標，與孔雀石的綠色紋理形成顏色與質地的雙重比對。圖 / OMEGA提供
愛彼皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表，鉑金950、時間顯示、漸層綠色面盤，價格店洽。圖 / Audemars Piguet提供
愛彼皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表，鉑金950、時間顯示、漸層綠色面盤，價格店洽。圖 / Audemars Piguet提供
表冠側面並點綴一顆由紅色液態陶瓷歐米茄Logo花朵圍繞的鑽石，在細節處展現巧思。圖 / OMEGA提供
表冠側面並點綴一顆由紅色液態陶瓷歐米茄Logo花朵圍繞的鑽石，在細節處展現巧思。圖 / OMEGA提供
OMEGA碟飛Trésor系列36毫米腕表，103萬9,000元。圖 / OMEGA提供
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勞力士 鑽石

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