超模與「月光」加持！OMEGA新款Trésor女表太浪漫！

綠色總帶來回歸山林、原始的聯想，因為綠色，賦予了心靈生機和療癒。歐米茄（OMEGA）推出新款Trésor女表以綠色的孔雀石搭配18K「月光金」，更有品牌代言人名模Kaia Gerber以一身黑色小洋裝示範，浪漫、美型破表。

綠色的孔雀石屬於「半寶石」的一種，天然的紋理宛如珍奇的孔雀羽毛般，斑斕且富異國風情。OMEGA特別選擇了18K的月光金（Moonshine™）打造了時間的舞台、表殼。36毫米的面盤中，孔雀石的紋理宛如流動的湖水生機盎然，而38顆閃耀鑽石更在表殼兩側畫出了優美曲線，生生不息。表款並具備絲綢般的18K Moonshine™ Gold米蘭式鍊帶或亮面綠色皮表帶，金或綠、皮革或金屬？各有喜好。