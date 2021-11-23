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江詩丹頓青年才俊新面孔 紐約芭蕾舞者陳陳鎮威新結盟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
陳鎮威除了是美國紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，並在中國社群媒體上並有「芭蕾王子」之稱。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
陳鎮威除了是美國紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，並在中國社群媒體上並有「芭蕾王子」之稱。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）

理解過去、將讓我們明白當下所屬的歷史定位，但放眼未來，也能讓我們看見勇氣與明日。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表最新「卓爾不群（One of Not Many）」的青年才俊人選，由首位中國面孔、男性芭蕾舞蹈家陳鎮威演繹了品牌Patrimony及Traditionnelle系列表款一如舞作之美，曼妙而簡約、精準且精確。

自2018年以來，江詩丹頓陸續與全世界跨領域的新生代藝術家合作，推出「One of Not Many卓爾不群」青年才俊系列。例如由服裝設計師殷亦晴（Yiqing Yin）配戴上Égérie系列37毫米粉紅金月相腕表，音樂工藝師Benjamin Clementine透過Fiftysix系列40毫米粉紅金全日曆腕表展現其全方位才華，跨領域設計師Ora Ïto與Patrimony系列自動上鍊40毫米粉紅金腕表共同示範了簡約設計和精湛工藝間的平衡，更有攝影師暨探險家Cory Richards配戴上品牌全新打造的Overseas系列41毫米五級鈦兩地時間腕表，體現勇氣和堅毅。

而陳鎮威除了是美國紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，並在中國社群媒體上有「芭蕾王子」之稱。他曾任休斯頓芭蕾舞團首席舞者、香港芭蕾舞團客席首席藝術家，2016年，他更為被美國專業舞蹈雜誌《Dance Magazine》評選為全美最具才能和潛力的25位舞者之一，2020年10月再成為紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，獨當一面。

最新宣傳視覺中，陳鎮威配戴上了多款江詩丹頓腕表，並以Patrimony超薄萬年曆腕表展現了與芭雷舞作等同的複雜與曼妙。這款18K粉紅金的複雜功能腕表厚度僅4.05毫米，簡潔的次表盤，分別顯示了月份、日期、月相，以及星期。其精密月相的背景綴以繁星點點，而透過表背的鏤雕底蓋，將可欣賞自動上鍊機械機芯令人歎為觀止的裝飾細節，機芯並具備日內瓦印記，萬年曆可精準運行至2100年才需要調整，訂價約250萬元。

江詩丹頓Overseas41毫米五級鈦兩地時間腕表，腕表皆限量發行150只，每一只都鐫刻獨立編號，並僅在江詩丹頓專賣店發售，110萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas41毫米五級鈦兩地時間腕表，腕表皆限量發行150只，每一只都鐫刻獨立編號，並僅在江詩丹頓專賣店發售，110萬元。圖 / 江詩丹頓提供
攝影師暨探險家Cory Richards也是卓爾不群系列之一的青年才俊，並配戴上品牌新款Overseas41毫米五級鈦兩地時間腕表，體現勇氣。圖 / 江詩丹頓提供
攝影師暨探險家Cory Richards也是卓爾不群系列之一的青年才俊，並配戴上品牌新款Overseas41毫米五級鈦兩地時間腕表，體現勇氣。圖 / 江詩丹頓提供
自2018年以來，江詩丹頓陸續與全世界跨領域的新生代藝術家合作，推出「卓爾不群（One of Not Many）」青年才俊系列，最新並找來中國芭雷舞蹈家陳鎮威。圖 / 江詩丹頓提供
自2018年以來，江詩丹頓陸續與全世界跨領域的新生代藝術家合作，推出「卓爾不群（One of Not Many）」青年才俊系列，最新並找來中國芭雷舞蹈家陳鎮威。圖 / 江詩丹頓提供
在宣傳視覺中，陳鎮威戴上了江詩丹頓Patrimony超薄萬年曆腕表，展現腕表與芭蕾舞等同的曼妙與複雜。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
在宣傳視覺中，陳鎮威戴上了江詩丹頓Patrimony超薄萬年曆腕表，展現腕表與芭蕾舞等同的曼妙與複雜。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
江詩丹頓，Patrimony系列超薄萬年曆腕表，250萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓，Patrimony系列超薄萬年曆腕表，250萬元。圖 / 江詩丹頓提供

腕表 舞團 品牌

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