江詩丹頓青年才俊新面孔 紐約芭蕾舞者陳陳鎮威新結盟

理解過去、將讓我們明白當下所屬的歷史定位，但放眼未來，也能讓我們看見勇氣與明日。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表最新「卓爾不群（One of Not Many）」的青年才俊人選，由首位中國面孔、男性芭蕾舞蹈家陳鎮威演繹了品牌Patrimony及Traditionnelle系列表款一如舞作之美，曼妙而簡約、精準且精確。

自2018年以來，江詩丹頓陸續與全世界跨領域的新生代藝術家合作，推出「One of Not Many卓爾不群」青年才俊系列。例如由服裝設計師殷亦晴（Yiqing Yin）配戴上Égérie系列37毫米粉紅金月相腕表，音樂工藝師Benjamin Clementine透過Fiftysix系列40毫米粉紅金全日曆腕表展現其全方位才華，跨領域設計師Ora Ïto與Patrimony系列自動上鍊40毫米粉紅金腕表共同示範了簡約設計和精湛工藝間的平衡，更有攝影師暨探險家Cory Richards配戴上品牌全新打造的Overseas系列41毫米五級鈦兩地時間腕表，體現勇氣和堅毅。

而陳鎮威除了是美國紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，並在中國社群媒體上有「芭蕾王子」之稱。他曾任休斯頓芭蕾舞團首席舞者、香港芭蕾舞團客席首席藝術家，2016年，他更為被美國專業舞蹈雜誌《Dance Magazine》評選為全美最具才能和潛力的25位舞者之一，2020年10月再成為紐約城市芭蕾舞團的獨舞演員，獨當一面。