DE BEERS紐約秀美鑽 看姓氏就知真正的上流千金都來了

頂級天然鑽石珠寶品牌De Beers Jewellers日前在紐約麥迪遜大道精品店舉辦雞尾酒晚會，展出品牌最新高級珠寶系列Reflections of Nature及The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列，並慶祝品牌與紐約植物園（The New York Botanical Garden）持續合作。品牌在上週的晚宴活動上與其他贊助商為紐約植物園籌募了上百萬美元教育基金，是紐約上流社會的一大盛事。

許多名聲顯赫的紐約富豪家族成員都出席了這個結合美、自然、與慈善意義的活動，其中包括美國著名時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）、彭博集團創辦人/前紐約市長麥可彭博（Michael Bloomberg）的女兒喬治娜彭博（Georgina Bloomberg）、洛克菲勒家族的亞麗安娜洛克菲勒（Ariana Rockefeller）、「股神」巴菲特的孫媳婦莉莉巴菲特（Lili Buffett）、以及超模娜塔莎波利（Natasha Poly）與妮娜阿格戴爾（Nina Agdal）等多位時尚名人，都特地來鑑賞並配戴了De Beers Jewellers的精彩珠寶。