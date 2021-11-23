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好市多黑色購物週第2天賣場直擊 黃金結婚套組現折1.4萬

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
24K黃金結婚套組則是現折14,000元，優惠價157,999元。圖／摘自今購網
24K黃金結婚套組則是現折14,000元，優惠價157,999元。圖／摘自今購網

好市多黑色購物週昨日開跑買氣熱烈，熱門商品在部分分店稍晚已有售完的情況。今日活動第2天，新推出的主打優惠商品包括TCL大電視、洗脫烘滾筒洗衣機、直立式冷凍櫃、黃金結婚套組、禦寒外套、液體衛生棉、澳洲精油皂組合，許多都是疫情期間熱賣的矚目品項，加上今年賣場隱藏版優惠驚喜不少，預計再度掀起搶買潮。

第2天App主打優惠商品共有7款，包括最新規格的TCL 65吋mini LED QLED智能聯網顯示器現折萬元，特價38,999元；洗衣10公斤、烘衣7公斤小容量的伊萊克斯洗脫烘滾筒洗衣機，現折6,000元，優惠價30,799元；而疫情期間超多家庭超想入手的TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃則是現折2,500元，11,999元還免基本運送安裝；而超保值24K黃金結婚套組則是佛心價現折14,000元，優惠價157,999元比市價便宜不少；而好自在液體衛生棉首度在賣場推出組合包，內含2種規格現折160元，以及先前經常缺貨的澳洲植物精油香皂4種香味組現折百元，都是消耗品肯定要趁特價入手不用想太多。另外，受到氣溫驟降影響意外熱賣的則是禦寒必備NAUTICA女軟殼連帽外套，直降300元，1,169元讓你溫暖過冬。

好市多黑色購物週的優惠商品為累加制，活動期間每天都會新增優惠商品，等於是越接近活動尾聲優惠品項越多，但今年部分熱門優惠品項都有限購規定，優惠活動期間每卡限購1組，且有優惠總量限制、賣完為止，不想錯過優惠還是建議及早至賣場挖寶。

TCL 65吋mini LED QLED智能聯網顯示器現折萬元，特價38,999元。圖／摘自今購網
TCL 65吋mini LED QLED智能聯網顯示器現折萬元，特價38,999元。圖／摘自今購網
NAUTICA女軟殼連帽外套直降300元，優惠價1,169元。圖／摘自今購網
NAUTICA女軟殼連帽外套直降300元，優惠價1,169元。圖／摘自今購網
洗衣10公斤、烘衣7公斤適合小家庭的伊萊克斯洗脫烘滾筒洗衣機，現折6,000元，優惠價30,799元。圖／摘自今購網
洗衣10公斤、烘衣7公斤適合小家庭的伊萊克斯洗脫烘滾筒洗衣機，現折6,000元，優惠價30,799元。圖／摘自今購網
TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃現折2,500元，優惠價11,999元還免基本運送安裝。圖／摘自今購網
TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃現折2,500元，優惠價11,999元還免基本運送安裝。圖／摘自今購網
澳洲植物精油香皂4種香味組現折百元，特價325元，約等於7.6折。圖／摘自今購網
澳洲植物精油香皂4種香味組現折百元，特價325元，約等於7.6折。圖／摘自今購網
好自在液體衛生棉首度在賣場推出組合包，內含2種規格現折160元，優惠組合價439元。圖／摘自今購網
好自在液體衛生棉首度在賣場推出組合包，內含2種規格現折160元，優惠組合價439元。圖／摘自今購網

好市多 黑色購物節

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