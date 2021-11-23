連續35天「加1元多1件」！麥當勞明發優惠券省2,860元

因疫情原物料和運輸成本大漲，連鎖速食龍頭麥當勞日前宣布24日起漲價，但今（23）日卻公布新的優惠券，包含連續35天麥克鷄塊、大杯飲料、OREO冰炫風等7種人氣商品「買1送1」，並打出全球首創的「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」，業者表示，這波 「年終振興優惠券」最高可現省2,860元。

11月24日起至12月28日限期推出的「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，使用太平洋白蝦搭配四盎司安格斯牛肉打造豪華海陸風味，強調每一口都能品嘗食材鮮美。同時，被喻為「神級早餐」的「現烤焙果」也同步強勢回歸。

同時間也推出「年終振興優惠券」，除麥當勞餐廳、得來速皆適用外，也首度開放可於「數位自助點餐機」使用。包含7種選擇的「加1元多1件」、一般時段「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」，以及人氣主餐麥脆鷄腿、極選系列漢堡都入列，還有早餐時段「套餐飲料免費升級」、平均打75折的「有氧雙人早餐」等。

其中，「加1元多1件」全天優惠包含麥克鷄塊、McCafé蜂蜜紅茶/蜂蜜奶茶 /經典美式咖啡/那堤、OREO冰炫風等7種人氣產品。「超爽大餐100元起」有100元四重、150元五享等超值選項。早餐部分，搭配「超值早餐」或「早安套餐」，可免費升級中杯經典美式咖啡；「有氧雙人早餐」平均每項優惠75折。