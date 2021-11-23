「鐘樓怪人」音樂劇振興活動88折到12月12日！

史上最賣座音樂劇「鐘樓怪人」次次來台，場場完銷，總是一票難求。今年「鐘樓怪人」主辦單位聯合數位文創響應政府振興券活動祭出優惠計畫，即日起至12月12日期間內購票，除了節目超殺 88 折折扣外，還能週週抽不同大獎，獎項包含Apple Watch與Switch等，讓民眾買藝文節目享有超優回饋！

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」改編自 19 世紀法國大文豪雨果之作，自 1998 年起已在23個國家演出超過5000場次，全球觀看人數更是突破1300萬，其締造的成績，讓全球觀眾趨之若鶩。音樂劇以相同語言闡述，讓這齣巨作能以最原汁原味，成為當今社會大家最喜愛的音樂劇之一，劇中一首開場歌曲「大教堂時代」更是每個法國人都會唱的超級金曲。

明年四月，「鐘樓怪人」在台灣觀眾引頸期盼下，將再度回歸，並在北、高兩地國家級場館演出17場，據主辦單位表示目前售票狀況高雄場幾近完銷，台北也僅剩不到 20%，喜愛音樂劇的民眾把握現在最優惠88折加上抽獎活動，選位購票！