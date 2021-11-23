在台北101的91樓野餐！晶華酒店創意結盟 僅推一場

想不想在離台北天空最近的高點，享用五星主廚特製的餐盒，感受居高臨下的最「High」野餐體驗？這是晶華酒店攜手開發旅行社和台北101打造的「天際秘境野餐假期」。12月17~18日僅限一場，每人每晚2,990元起，售完即止；入住加購高鐵車票還可享全台最低6折優惠。

101大樓是台北著名的景點，一般觀光客可以自由登上觀景台飽覽城市風光，但位於91樓的戶外綠地，則必須經過特殊管道、事先預約才能一窺究竟。此次「天際秘境野餐假期」住房專案，可讓房客前往這充滿綠意的戶外開闊空間，在城市的最高點，體驗一場高空野餐時光。

專案附贈晶華酒店主廚準備的總匯三明治、瑪德蓮、蘋果汁，以及季節限定甜點南瓜派等組成的五星野餐籃，由專人於89樓觀景台開始導覽，從世界最大、最重的「風阻尼球」認識這偉大的建築工程，另外也將登上101樓收攬居高臨下的景致。

專案價格每房5,980元起，入住免費升等至豪華客房，包含台北101來回接駁並贈送兩客CNN全台唯一推薦自助式早餐、全台唯一「台北101造型悠遊卡鑰匙圈」、以及CNN評選台北最讚的「晶華常溫清燉/紅燒牛肉麵禮盒(兩入組)」。即日起開始接受訂房，名額有限、售完為止。官網：www.regenttaiwan.com，或洽訂房專線：02-2523-8000。

不只晶華酒店有登高小旅行，台北君悅酒店日前歡慶開館31周年，也首度公開頂樓停機坪，11月底前，房客入住每位加價100元，即可於每日下午指定時段2點半、3點半及4點半探訪城市秘境 (遇雨不開放)，每梯次45分鐘。