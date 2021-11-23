華漾DIM SUM回歸中和！港點「現包現蒸」鮮蝦系列必吃

華漾DIM SUM終於回來了！中和環球購物中心「華漾DIM SUM」港式飲茶，即起以全新型態重回4樓。中和店佔地120坪、有182個座席，臨窗座位區可飽覽新北街景。新開店主打以「蒸籠」為主題的現代時尚裝潢風格，以及「現包現蒸」的傳統港式點心。

華漾DIM SUM即起也推出環球新北中和店限定的開幕優惠，12月3日前，凡於周一至周五中午12:00前、18:00前入座用餐，官方粉絲專頁按讚，消費滿千元，每組顧客可獲得招牌點心「水晶鮮蝦餃」一份。此外，若參加官方臉書粉絲專頁活動，每周都有機會抽中2,000元餐飲抵扣金，活動至2021年11月26日。

華漾為華泰大飯店集團旗下港式飲茶品牌，2004年創立，初期以港式點心、道地粵菜，以及喜筵宴會為主力。2020年起進行品牌再造，升級為「華漾DIM SUM」，強調平價享受星級飯店餐點。

「華漾DIM SUM」環球新北中和店耗資千萬裝潢，為服務廣大粉絲群「敲碗」期待，華漾環球新北中和店預計於2022年1月1日起，周五、周六晚間皆營業至凌晨00:00，周六、周日自早上10:00起即提供「港點早午茶」，讓粉絲們有更多用餐選擇。

華漾DIM SUM 以「蒸籠」為主題，裝潢風格現代時尚。圖／華泰大飯店集團提供

華漾DIM SUM強調「現包現蒸」，由30年經驗的華泰飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明監督選材、研發把關，其中，「鮮蝦」系列為必吃招牌，王牌主打「水晶鮮蝦餃」，薄透的水晶餃皮僅2.5錢重，卻以10摺細膩包覆重達8錢、看得到豐富蝦段的蝦餃內餡，蝦餃份量比市面重約2倍。

主廚強力推薦的還有「香茜腐皮捲」，以鮮嫩Q彈的蝦漿混搭韭黃、香菜、香菇，再以金黃色酥脆的腐皮包覆，豐富的內餡、絕妙的滋味、迷人的銷魂香氣；招牌的「櫻花蝦鮮蝦炒飯」也讓人一嘗難忘。單道點心品項價格為88元起。

業者表示，2022第四季至2023第一季將會再拓一家分店，朝向北台灣5至6家分店的目標前進。

華漾DIM SUM環球新北中和店 02-2225-2088 新北市中和區中山路三段122號4樓(Global Mall 新北中和店內)