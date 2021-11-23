全台最大國王派！15公斤重、直徑110公分「贏過法國」
德麥食品主辦的「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，昨日成績揭曉，台北文華東方酒店麵包主廚康豐柚在國王派製作技術、前置作業、外觀設計與味道評比等綜合表現上技壓群雄、勇奪王座。
評審團指出，康豐柚的傳統國王派層次分明，雕花花紋細膩；創意國王派則抽中經典芋頭為主題，四葉草造型的派體也很吸睛，完美展現製作者平均包餡的功力。
康豐柚表示，為表現芋頭獨有的香氣，選用了不同質地的芋頭與杏仁餡的組合，將新鮮芋泥與蜜芋頭丁拌入香濃杏仁餡中，另外加入新鮮香草籽，咬下芋泥風味的杏仁餡時咀嚼得到蜜芋頭的口感，在淡雅的芋頭風味中還能品嘗的到香草香氣。
其他得獎選手，包括亞軍拾穗的周俊宏、季軍侯布雄法式甜點沙龍的李聖傑，以及獲得優選的櫻桃屋CHERYIA方柏舜、萊德生活烘焙的宋昶毅、優仕紳烘焙館的陳建宇、阿瑪迪斯咖啡館的張雅蕙、吉可頌丹麥專門店的劉彥漢等。
主辦單位今年也新增創意國王派冠軍獎項，首度將創意與傳統國王派一起納入評分項目，創意主題有經典芋頭、金鑽鳳梨、玫瑰草莓、紅心芭樂等4種台灣在地食材，每位選手的指定主題，都在比賽當日才從神秘箱中抽出。
創意國王派的最高分，為抽中玫瑰草莓的侯布雄法式甜點沙龍麵包副主廚李聖傑。他說，玫瑰草莓就是會讓人幸福的食材，以心型的概念發想，讓收禮者感受到滿滿的愛，內餡則以酸甜平衡，再加入飽滿的草莓果乾，最後加入玫瑰花醬，讓色、香、味能夠相互呼應。
評審長施坤河指出，今年比賽除了傳統國王派，還加入神秘箱賽制，讓本土水果能與法國經典的國王派迸出創意火花，選手們的整體表現都很不錯。評審之一的LESCURE萊思克品牌大使Joaquin Soriano則對創意國王派的表現特別讚賞，他表示，內餡上或外型上，全球甜點師都在嘗試國王派的創新，「我在今年選手的作品上也看到這樣的表現，無論是幸運草造型或是在芋頭餡中加入鹹蛋黃的內餡，都令我印象深刻。」
「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」獎金、獎品總價值飆破百萬台幣，冠、亞、季軍除每人獲得3~5萬不等的奪牌獎金，還享有主辦單位提供的法國進修之旅的獎勵。創意國王派冠軍選手則可與冠、亞、季軍分享總額高達273,925的滾動式加碼獎金，優選的選手也將獲贈法國萊思克LESCUREAOP發酵奶油。
冠軍賽另一個高潮是「最大國王派」分切儀式，今年同樣委託世界麵包冠軍王鵬傑團隊製作全台最大國王派。王鵬傑表示，法國巴黎麵包師公會在主顯節時有製作巨大國王派（直徑80～100公分）送進總統府，與民眾一起過節的習俗，他此次監製的最大國王派派皮全程以手工擀製，製作過程共費時3天，烤焙後重達15公斤、直徑110公分，尺寸更甚法國傳統最大國王派。其中法國萊思克LESCURE發酵奶油用量高達6公斤，也是國王派迷人香氣的重要的關鍵。
本屆冠軍賽8強選手的作品，也將會商品化上架，消費者可望於今年耶誕檔期嘗到各家得獎的傳統國王派與創意國王派。
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