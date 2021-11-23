全台最大國王派！15公斤重、直徑110公分「贏過法國」

德麥食品主辦的「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，昨日成績揭曉，台北文華東方酒店麵包主廚康豐柚在國王派製作技術、前置作業、外觀設計與味道評比等綜合表現上技壓群雄、勇奪王座。

評審團指出，康豐柚的傳統國王派層次分明，雕花花紋細膩；創意國王派則抽中經典芋頭為主題，四葉草造型的派體也很吸睛，完美展現製作者平均包餡的功力。

康豐柚表示，為表現芋頭獨有的香氣，選用了不同質地的芋頭與杏仁餡的組合，將新鮮芋泥與蜜芋頭丁拌入香濃杏仁餡中，另外加入新鮮香草籽，咬下芋泥風味的杏仁餡時咀嚼得到蜜芋頭的口感，在淡雅的芋頭風味中還能品嘗的到香草香氣。

其他得獎選手，包括亞軍拾穗的周俊宏、季軍侯布雄法式甜點沙龍的李聖傑，以及獲得優選的櫻桃屋CHERYIA方柏舜、萊德生活烘焙的宋昶毅、優仕紳烘焙館的陳建宇、阿瑪迪斯咖啡館的張雅蕙、吉可頌丹麥專門店的劉彥漢等。

主辦單位今年也新增創意國王派冠軍獎項，首度將創意與傳統國王派一起納入評分項目，創意主題有經典芋頭、金鑽鳳梨、玫瑰草莓、紅心芭樂等4種台灣在地食材，每位選手的指定主題，都在比賽當日才從神秘箱中抽出。

創意國王派的最高分，為抽中玫瑰草莓的侯布雄法式甜點沙龍麵包副主廚李聖傑。他說，玫瑰草莓就是會讓人幸福的食材，以心型的概念發想，讓收禮者感受到滿滿的愛，內餡則以酸甜平衡，再加入飽滿的草莓果乾，最後加入玫瑰花醬，讓色、香、味能夠相互呼應。

評審長施坤河指出，今年比賽除了傳統國王派，還加入神秘箱賽制，讓本土水果能與法國經典的國王派迸出創意火花，選手們的整體表現都很不錯。評審之一的LESCURE萊思克品牌大使Joaquin Soriano則對創意國王派的表現特別讚賞，他表示，內餡上或外型上，全球甜點師都在嘗試國王派的創新，「我在今年選手的作品上也看到這樣的表現，無論是幸運草造型或是在芋頭餡中加入鹹蛋黃的內餡，都令我印象深刻。」

「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」獎金、獎品總價值飆破百萬台幣，冠、亞、季軍除每人獲得3~5萬不等的奪牌獎金，還享有主辦單位提供的法國進修之旅的獎勵。創意國王派冠軍選手則可與冠、亞、季軍分享總額高達273,925的滾動式加碼獎金，優選的選手也將獲贈法國萊思克LESCUREAOP發酵奶油。

冠軍賽另一個高潮是「最大國王派」分切儀式，今年同樣委託世界麵包冠軍王鵬傑團隊製作全台最大國王派。王鵬傑表示，法國巴黎麵包師公會在主顯節時有製作巨大國王派（直徑80～100公分）送進總統府，與民眾一起過節的習俗，他此次監製的最大國王派派皮全程以手工擀製，製作過程共費時3天，烤焙後重達15公斤、直徑110公分，尺寸更甚法國傳統最大國王派。其中法國萊思克LESCURE發酵奶油用量高達6公斤，也是國王派迷人香氣的重要的關鍵。