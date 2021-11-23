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可水洗恆溫微波被 無懼寒冷窩進同溫層

聯合新聞網 / 聯合數位文創
AWAKE研發的「石墨烯抗菌恆溫微波被」，導入石墨烯技術，運用紅外線原理恆溫。圖／有.設計uDesign提供
AWAKE研發的「石墨烯抗菌恆溫微波被」，導入石墨烯技術，運用紅外線原理恆溫。圖／有.設計uDesign提供

台積電創辦人張忠謀曾表示看好碳導管、石墨烯等新材料技術，事實上石墨烯導熱性佳、抗靜電外，更重要的是還有除菌功能，國內許多紡織業者都已廣泛使用這項素材，尤其到了冬天，這樣的優勢更是許多消費者購物首選，也因此被視為今年暖冬殺手級商品，由品牌AWAKE研發的「石墨烯抗菌恆溫微波被」，導入石墨烯技術，運用紅外線原理恆溫，終於可以在冬天的夜晚，享受幸福的「同溫」層，不再害怕手腳冰冷。

這款微波被由100%石墨烯布製成的黑科技寢具，可水洗的特性，對於濕冷氣候又更加便利，許多人拿出冬季棉被還需要視天氣，先讓太陽曬過內理殺菌才不會過敏，但微波被的石墨烯抗菌材質，整件皆可清洗，同時具備良好的抗塵蟎特質，針對一般常見的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌或是白色念珠菌的抑菌率均超過 95%，季節收納後也不擔心滋生細菌，使用上更加安心。

最重要的是整體輕盈2.8公斤，體感輕柔又好收納，長期外宿如果擔心棉被，還可以捲收後攜帶出門使用，幾乎可以說是專為體質敏感或怕冷的民眾所設計的貼心且暖心的寢具。uDesign有.設計獨家銷售中，詳情可參閱商品網站

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