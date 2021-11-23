可水洗恆溫微波被 無懼寒冷窩進同溫層

台積電創辦人張忠謀曾表示看好碳導管、石墨烯等新材料技術，事實上石墨烯導熱性佳、抗靜電外，更重要的是還有除菌功能，國內許多紡織業者都已廣泛使用這項素材，尤其到了冬天，這樣的優勢更是許多消費者購物首選，也因此被視為今年暖冬殺手級商品，由品牌AWAKE研發的「石墨烯抗菌恆溫微波被」，導入石墨烯技術，運用紅外線原理恆溫，終於可以在冬天的夜晚，享受幸福的「同溫」層，不再害怕手腳冰冷。

這款微波被由100%石墨烯布製成的黑科技寢具，可水洗的特性，對於濕冷氣候又更加便利，許多人拿出冬季棉被還需要視天氣，先讓太陽曬過內理殺菌才不會過敏，但微波被的石墨烯抗菌材質，整件皆可清洗，同時具備良好的抗塵蟎特質，針對一般常見的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌或是白色念珠菌的抑菌率均超過 95%，季節收納後也不擔心滋生細菌，使用上更加安心。