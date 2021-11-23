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2022高雄跨年高流舞台 棉花糖等三大樂團輪番嗨翻港灣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「Crispy脆樂團」演出後想要到旗津一遊，感受海港的獨特魅力，激發更多寫歌的靈感。圖／高雄市文化局提供
「Crispy脆樂團」演出後想要到旗津一遊，感受海港的獨特魅力，激發更多寫歌的靈感。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府將「2022高雄跨年晚會」定位為明年台灣燈會的盛大會前會，以雙舞台呈現，蓬萊舞台主持群由Sandy吳姍儒與浩角翔起擔綱，今天公布高流舞台的樂團演出陣容，集結金曲創作型樂團「棉花糖」、雙主唱樂團「Crispy脆樂團」，以及高雄在地新生代樂團「吾橋有水」。

脆樂團表示，2022的最初就能在高流陪大家跨年非常令人期待，去年對許多人來說是艱辛的一年，脆樂團會演唱〈黑暗的盡頭〉，相信黑暗終將會過去，迎接嶄新的一年。

棉花糖樂團向樂迷透露，跨年演唱除了耳熟能詳的曲目，還有新作品要與大家分享。首次在高流獻唱的Crispy脆樂團請樂迷朋友們，一定不要錯過這場高雄跨年。曾在高雄流行音樂中心「樂團興奮波」拿下總冠軍的高雄在地新生代樂團「吾橋有水」，跨年也將再度站上高流舞台，介紹來自高雄的音樂。

Crispy脆樂團男主唱Skippy說，因為台北常常下雨，有次特別到高雄閉關寫歌，高雄晴朗的天氣與遼闊的海景，在短短幾天裡讓他靈感源源不絕。吾橋有水團員表示，高雄是故鄉，在心中始終有著不同於其他城市的情感，特別是看到高流從開始釋出外觀到施工完工，就能感受到它的獨特魅力。

棉花糖期待演出後能有時間去瑞豐夜市吃吃喝喝，享受在地美食，還有搭乘高雄捷運欣賞高雄風光。Crispy脆樂團也想去旗津一遊，感受海港風情，也許能激發更多寫歌的靈感。吾橋有水大力推薦高流附近包括駁二藝術特區、愛河沿岸等指標必遊景點，在跨年期間都會有安排一系列活動跟市集，歡迎來高雄跨年的朋友們一起逛逛。

高雄在地新生代樂團「吾橋有水」將在高流舞台首演創作新歌。圖／高雄市文化局提供
高雄在地新生代樂團「吾橋有水」將在高流舞台首演創作新歌。圖／高雄市文化局提供
「棉花糖樂團」歌手沈聖哲與莊鵑瑛（小球）。圖／高雄市文化局提供
「棉花糖樂團」歌手沈聖哲與莊鵑瑛（小球）。圖／高雄市文化局提供

樂團 跨年晚會 瑞豐夜市

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