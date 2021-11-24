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金黃微酥、咬開有軟Q黏牙的地瓜餡！全台6間平價美味的地瓜球

聯合新聞網 / MENU美食誌

來夜市必吃的地瓜球，搭配佐料迸出新滋味！

虎尾地瓜球

雲林縣/虎尾鎮

一顆地瓜球只要1元 ，小份地瓜球只要10元！地瓜球是空心的，吃多不會太飽或是太膩口，就算炸好放旁邊的也沒有軟掉，吃起來還是很酥脆不油膩，超級涮嘴！是下午茶或嘴饞時的高CP選擇唷！（MENU美食誌小小吃貨Una提供）

玖肆地瓜球

台中市/南屯區

位在台中南屯區南屯路上，於下午三點開賣，營業至晚上八點半。地瓜球有超多顏色，有單純紅色的火龍果地瓜球，還有紅黃綠、紫黃綠，及小玉西瓜造型地瓜球，繽紛色彩都是使用原本食材下去染色的！（MENU美食誌Tammy Chou提供）

黑心地瓜球

台中市/西區

黑心地瓜球皆為現點現炸，大且外酥內Q彈，口味更是多達七種選擇！小時候的滋味 NT70，隱藏版口味上頭擠上店家自製的美乃滋，再撒上滿滿肉鬆及一些海苔，有點像章魚燒上面那感覺。（MENU美食誌Yiping Yu提供）

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球

桃園市/桃園區

位在桃園觀光夜市的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球，地瓜球小包10顆30元、大包20顆50元，小包3元/顆、大包2.5元/顆。有綜合、黃地瓜、紫地瓜、巧克力和甜菜根五種口味，圓圓澎澎外酥內軟，都是純天然成份，沒有添加人工香料。（MENU美食誌小新提供）

小壞蛋地瓜球

高雄市/苓雅區

專賣地瓜球及泰奶的文青風小吃攤車。從下午營業到深夜11點，提供多種口味地瓜球，有經典的原味、梅粉、黑糖、起司、巧克力、椒鹽、墨西哥香料等選擇。外層金黃微酥，咬開有軟Q黏牙的地瓜餡，讓人一顆接一顆！（MENU美食誌Ru-ru Jeng提供）

小日子地瓜球 Siawasenahibi

屏東縣/屏東市

屏東火車站附近的可愛、文青小店，地瓜球小份的30元，大份的50元。地瓜球長得超大且份量十分多！外層酥脆、裡面Q軟而紮實，地瓜香氣濃郁，趁熱騰騰的時候吃最美味！（MENU美食誌Din提供）

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