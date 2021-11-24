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金黃微酥、咬開有軟Q黏牙的地瓜餡！全台6間平價美味的地瓜球
來夜市必吃的地瓜球，搭配佐料迸出新滋味！
雲林縣/虎尾鎮
一顆地瓜球只要1元 ，小份地瓜球只要10元！地瓜球是空心的，吃多不會太飽或是太膩口，就算炸好放旁邊的也沒有軟掉，吃起來還是很酥脆不油膩，超級涮嘴！是下午茶或嘴饞時的高CP選擇唷！（MENU美食誌小小吃貨Una提供）
台中市/南屯區
台中市/西區
桃園市/桃園區
高雄市/苓雅區
屏東縣/屏東市
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