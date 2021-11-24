金黃微酥、咬開有軟Q黏牙的地瓜餡！全台6間平價美味的地瓜球

還記得那些年，曾經窩在玩具店盯著軌道車在賽道上盡情奔馳的美好回憶嗎？如今隨著科技的日新月異，小朋友的玩具逐漸被手機和平板取代，家長和孩子之間逐漸隔上一道牆；在玩具行業超過十年，來自美國的Flynova團隊，期望透過研發的玩具讓人們脫離虛擬世界，告別科技冷漠，重拾人與人互動的美好，2019年和2020年陸續推出飛行陀螺和魔幻飛行球，兩代產品於全世界募資超過4,000萬、獲得近20,000人的贊助及好評支持。

2021-11-24 10:00