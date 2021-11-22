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紅蟳、沙公上桌！點水樓秋蟹料理補身　還有雨來菇新菜

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
涼拌雨來菇，每份260元。圖／點水樓提供
涼拌雨來菇，每份260元。圖／點水樓提供

秋冬之際，「點水樓」以處女蟳、沙公、紅蟳等時令海鮮，推出一系列應景的秋蟹料理，還有淡菜、翼豆、芋艿等食材上桌。本季並全新推出涼拌雨來菇、酥炸鮮蚵雨來菇等菜色，為餐桌增添精彩。

儘管名字中有菇，但雨來菇其實是一種藻類，常會在下雨天過後，生長於草地、山林間。由於富含纖維、維生素與胺基酸，並具有低熱量的優點，因此在素食界被稱為「綠色燕窩」。近年來透過人工栽種技術成熟，也讓雨來菇更容易出現在菜餚之中。

本次點水樓新推出的「涼拌雨來菇」、「酥炸鮮蚵雨來菇」，即是以雨來菇作為主角，透過兩種不同的手法調理，呈現出雨來菇特有的軟脆口感，每份售價各為260元、480元。另外過去曾經上桌的上湯馬祖淡菜、酥炸翼豆、金沙筊白筍、蔥油芋艿等菜色，也同樣回歸市場。其中「上湯馬祖淡菜」，選用空運來台的馬祖淡菜為食材，帶出本身鮮甜的滋味，是許多饕客不會錯過的時令美味，每份920元。

除此之外，點水樓本季同樣以秋蟹為題，推出十餘款螃蟹料理，包括有椒鹽大沙公（2,980元）、醉膏蟹（1,880元）、紅蟳米粉鍋（2,080元）、蟹粉豆腐煲（580元）等眾多選擇，適合喜愛在秋冬吃蟹補身的民眾享受一番。

上湯馬祖淡菜，920元。圖／點水樓提供
上湯馬祖淡菜，920元。圖／點水樓提供
紅蟳米粉鍋，每份2,080元。圖／點水樓提供
紅蟳米粉鍋，每份2,080元。圖／點水樓提供
醉膏蟹，每份1,880元。圖／點水樓提供
醉膏蟹，每份1,880元。圖／點水樓提供

馬祖 沙公

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