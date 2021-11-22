2022 FIFA世界盃™足球賽倒數開始！熱血粉絲站出來

2022 FIFA世界盃™足球賽倒數開始！即將於2022年11月21日在卡達盛大開賽的2022 FIFA世界盃™足球賽，倒數計時的揭幕儀式隨著足壇傳奇馬塞爾德塞利（Marcel Desailly）的開踢，正式進入一周年倒數計時。由瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）打造的官方倒數計時裝置是一座高5.75米的巨型雕塑，陳列於卡達首都杜哈的著名景點漁人碼頭（Corniche Fishing Spot），俯瞰波斯灣。

長期贊助各項足球賽事的HUBLOT，從2010， 2014，2018到2022年，將是第四度擔任世界盃的官方計時。此外，HUBLOT也擔任重要賽事如歐洲盃（Euros）、歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）以及英超聯賽（Premier League）的計時，並為多個世界著名足球俱樂部的合作夥伴，例如尤文圖斯（Juventus）、切爾西（Chelsea）、阿賈克斯（AFC Ajax）以及本菲卡（Benfica）等。許多世界級球星如比利（Pelé）、荷西穆裡尼奧（José Mourinho）、以及超級球星法國前鋒基利安姆巴佩（Kylian Mbappé）等都是HUBLOT的品牌大使，可以說是自2006年至今參與世界足壇最密切的鐘表品牌。 2022 FIFA世界盃™足球賽倒數一周年。圖／宇舶表提供