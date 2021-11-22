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SOGO台北店周年慶落幕 從買氣觀察今年消費邏輯

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店周年慶落幕，從市場現象觀察今年消費縮影。記者江佩君／攝影
SOGO台北店周年慶落幕，從市場現象觀察今年消費縮影。記者江佩君／攝影

SOGO台北店周年慶在今日落幕，總結今年周年慶現象，SOGO指出，除了商品力、回饋力強外，外在因素像是五倍券、不能出國、通膨效應及冷氣團加持、忠孝館升級改裝等都是今年周年慶業績的大助力，五倍券的使用率也較去年的三倍券是倍數成長。

SOGO觀察今年台北店周年慶，發現以下消費現象，包括「精品客層年輕化」，國際精品購買者的年齡層有年輕化趨勢，入手精品的價位帶以3至4萬精品入門款最多，不能出國在地消費，帶動國際精品業績2位成長業。績量體大的化妝品維持往年銷售動能，業績優於市場同業，高端保養業績持續攀升。

「登山健行帶動保暖機能」登山健行近兩年來廣受國人休閒喜愛，今年入冬受到幾波大陸冷氣團影響，且國際原物料調漲的預期心理，帶動戶外機能服飾、配件銷量大增。

「宅商機當道」疫情帶來生活形態的改變，居家時間變長，像是歐系大家電當道，洗碗機、環境家電都是今年周年慶熱賣品項。「居家儀式感」疫情期間消費者逐漸習慣美食外送，也間接帶動提升居家儀式感的餐磁類商品銷量大增，「個人訂製香氛」也在今年周慶業績異軍突起。隨著疫情趨緩，也帶動行李箱銷售從谷底逐漸翻身。

「通膨與物價蠢蠢欲動」，讓大眾更傾向務實消費，像是食用油、咖啡、洗衣球等生活必需品，還有只在周年慶有超低折扣的日本麝香葡萄及蜜柑都是超市搶手貨。緊接著SOGO周年慶將由天母店在12月1日至12月22日、新竹店12月2日至12月13日接棒登場。

京站時尚廣場將在11月24日起至12月26日，展開線上線下同步周年慶，線上線下全檔期推出當日全館消費滿3,800元送400元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券，首5日11月24日至11月28日，消費滿1萬元再加送限量500元抵用券。

以年輕客層為主的京站周年慶，首五日推出每日一物萬件商品驚爆價，像是11月25日限時優惠3折起，in the playground Hamaca sole懶人鞋原價2,280元，2.6折特價590元；Jeffrey Campbell休閒風小流蘇懶人鞋原價3,580元，2.8折特價990元；FAIR LADY經典學院綁帶低跟穆勒鞋原價4,580元，3.3折特價1,500元。

京站時尚廣場11月24日起至12月26日展開線上線下同步周年慶。圖／京站提供
京站時尚廣場11月24日起至12月26日展開線上線下同步周年慶。圖／京站提供

周年慶 冷氣團 SOGO

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