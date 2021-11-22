限時5天！全聯PXGo!搶先開跑黑色購物節 滿千送800點

搶攻「黑色星期五」商機，全聯福利中心連續4年推出黑色星期五優惠活動，今年更擴大整合線上線下資源，不僅精選超過百件黑品祭出5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，並推出預購品最低5折起破盤價。其中全聯PXGo!更搶先開跑「黑色購物節」，限時5天不限金額抽OFF COFFEE熱美式1年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點，另於預購館下單甚至能獨享8.8折。

自11月24日至11月28日限時5天，全聯PXGo!更提早實體門市2天搶先開跑黑色購物節，並推出線上限定5重優惠活動，包含全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽OFF COFFEE熱美式1年份、預購館下單即享8.8折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券，另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者1杯，轉贈分享樂趣再加倍。

其中，全聯PXGo!特別推薦搶先開賣的預購商品，不僅下殺到5折起，還獨家祭出8.8折優惠券，像是百貨週年慶超熱賣的「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」會員價扣200福利點，促銷價只要8,900元，直降市場價1,000元，若再搭配優惠券打折及福利點數回饋，換算下來最低只要7,272元，限量只有100組，要買要快。

11月26日至11月28日限時3天，更集結線上線下加碼推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，如領先推出的「台式風味米乖乖」，有台式便當、黑糖珍奶兩種口味，風味獨特，每包特價45元，第2件5折；另推薦給愛吃辣的消費者可趁黑五搶購「火辣雞風味辣餃子」，活動期間每包特價379元、買1送1，平均一包只要189.5元。另外，期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」，也有單入特價89元、買1送1優惠。