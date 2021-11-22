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平價也能穿出高級感！超模Gigi Hadid、Kaia Gerber混搭示範

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
超模Gigi Hadid（左）與「星二代」Kaia Gerber詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram
超模Gigi Hadid（左）與「星二代」Kaia Gerber詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram

只要搭配得宜，平價服飾、配件也能混搭出高級質感！超模Gigi Hadid和「星二代」Kaia Gerber就為我們示範了，如何把H&M和Charles & Keith的服裝與鞋款，穿出高級時尚感。

致力於永續時尚的H&M把主打利用回收物料為素材的Conscious Exclusive系列再升級，推出嶄新的「永續時尚設計系列」。除了延續使用友善環境的原料製衣之外，還將前端實驗性科技融入產品。H&M並找來知名造型師、集團的設計師一同操刀，呈現既華麗又奪目的風格。包括了超模Gigi Hadid和「星二代」Kaia Gerber也率先詮釋，徹底顛覆消費者對於永續或環保概念服飾的印象。像是Gigi Hadid就演繹了白色褲裝，辣秀纖腰，凸顯俐落感，全身行頭卻不到萬元；而Kaia Gerber身穿的蝴蝶結亮片裝更是5,000元有找。

超模Gigi Hadid混搭Charles & Keith多層次厚底德比鞋。圖／Charles & Keith提供
超模Gigi Hadid混搭Charles & Keith多層次厚底德比鞋。圖／Charles & Keith提供

不僅如此，超模Gigi Hadid先前被直擊參加妹妹Bella Hadid的生日派對時，也同樣帥穿低胸連身灰色褲裝，加上Oversized皮衣外套，腳踩Charles & Keith多層次厚底德比鞋，個性又略帶正式感，根本是派對穿搭範本。這款鞋有著精細的鞋緣縫線及加寬加厚的溝紋鞋底，性格鮮明又充滿濃濃復古文青感，多層次的設計讓身形比例更拉長，價格同樣平易近人。

「星二代」Kaia Gerber詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram
「星二代」Kaia Gerber詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram

超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram
超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram

超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram
超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram

超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram
超模Gigi Hadid詮釋H&M永續時尚設計系列服飾。圖／摘自instagram

H&M永續時尚設計系列絲絨網紗連身褲裝1,999元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列絲絨網紗連身褲裝1,999元。圖／H&M提供

Charles & Keith多層次厚底德比鞋2,290元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith多層次厚底德比鞋2,290元。圖／Charles & Keith提供

H&M永續時尚設計系列大蝴蝶結洋裝3,499元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列大蝴蝶結洋裝3,499元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列斜肩洋裝1,799元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列斜肩洋裝1,799元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列黃銅彈性手環1,499元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列黃銅彈性手環1,499元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列不對稱洋裝6,999元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列不對稱洋裝6,999元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列浮誇衣袖洋裝4,999元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列浮誇衣袖洋裝4,999元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列兩截式洋裝7,999元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列兩截式洋裝7,999元。圖／H&M提供

H&M永續時尚設計系列蝴蝶結短洋裝2,999元。圖／H&M提供
H&M永續時尚設計系列蝴蝶結短洋裝2,999元。圖／H&M提供

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