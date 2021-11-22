辻利茶舗「買A送B」快閃又來了！3款冬季飲品新登場
隨著聖誕節即將到來，來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自11月26日起將推出白玉雪人百匯、抹茶黑巧奶霜拿鐵等3款限定新品，並免費贈送「聖誕節限定杯套」。另外也預告將於11月25日起，限時快閃新竹巨城，將會推出一系列「買A送B」的系列優惠，最高現賺140元。
辻利茶舗本季新推出的「白玉雪人百匯」，使用草莓與白玉堆疊出冬季雪人造型，再搭配上招牌抹茶霜淇淋與可可風味內餡，還有酥脆餅乾增添口感，限定於信義遠百A13門市販售，每杯160元。同步登場的「抹茶黑巧奶霜拿鐵」、「焙茶黑巧奶霜拿鐵」，則是以現刷抹茶或焙茶，搭配上拿鐵、黑巧奶霜，以及預烤過的迷你棉花糖，融合出帶有大人系的滋味，均提供冷、熱款，每杯150元。12月25日前，凡購買任一限定飲品或熱飲，皆贈送應景又可愛的「聖誕節限定杯套」。
11月25日至12月27日期間，辻利茶舗將再度回歸新竹巨城進行快閃活動。除了供應辻利抹茶霜淇淋、辻利濃茶卷等經典商品外，也會推出冬季限定的「抹茶黑巧奶霜拿鐵」（冷），並加碼推出「抹茶草莓冰霜卷」，原價725元，快閃價699元。12月2日至5日，凡購買辻利濃茶卷1片，就贈送辻利抹茶拿鐵1杯，原價290元，優惠價150元（每日限量20組）。12月9日購買辻利抹茶拿鐵1杯，即贈送辻利霜淇淋1支，原價50元，優惠價140元（限量20組）。配合百貨週年慶活動，12月2日至12月13日，巨城APP會員每日可玩1次好康遊戲，有機會抽中優惠券，可享買辻利濃茶卷1片，即贈辻利抹茶拿鐵1杯的優惠，原價290元，優惠價150元，限量250組。
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