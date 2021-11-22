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好市多黑色購物週第2天優惠再公開 液體衛生棉、超夯精油皂必入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週第2天主打的優惠商品稍早已在Costco App公開。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物週第2天主打的優惠商品稍早已在Costco App公開。記者黃筱晴／攝影

2021好市多黑色購物週第2天主打的優惠商品稍早已在Costco App公開，新增了不少熱門品項，TCL大電視、洗脫烘滾筒洗衣機、直立式冷凍櫃、黃金結婚套組、禦寒外套、液體衛生棉、澳洲精油皂組合都入列，許多都是疫情期間超熱賣的矚目商品，讓會員天天都有挖寶感。

第2天搶先公開的主打優惠商品共有7款，包括最新規格的TCL 65吋mini LED QLED智能聯網顯示器、都會小空間最適合的伊萊克斯洗脫烘滾筒洗衣機、疫情期間超多人入手的TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃、超保值24K黃金結婚套組、禦寒必備NAUTICA女軟殼連帽外套、去年造成大搶購的好自在液體衛生棉組合包，以及廣受好評、平常就經常缺貨的澳洲至植物精油香皂4種香味組。

除了新推出的主打商品，好市多黑色購物週每日賣場也會推出多款隱藏版特價商品，且在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，不過今年許多優惠品項都有限購規定，優惠活動期間每卡限購1組，不想錯過優惠還是得及早至賣場挖寶。黑色購物週優惠僅限實體賣場，首日至11月25日將提早至9點開始營業。

好市多黑色購物周第2天又新增了多項優惠商品。圖／摘自好市多App
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好市多黑色購物周第2天又新增了多項優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周第2天又新增了多項優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周第2天又新增了多項優惠商品。圖／摘自好市多App
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好市多黑色購物周第2天又新增了多項優惠商品。圖／摘自好市多App
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