新光三越台中店「奇幻銀白耶誕村」世界級地標隱身其中
新光三越繼在台北信義區打造質感雪白耶誕森林後，台中中港店也延續銀白耶誕路線，在一樓水舞廣場打造「奇幻銀白耶誕村」，10米高的銀白星願耶誕樹搭配萬顆LED星芒燈海，搭配艾菲爾鐵塔、羅浮宮、拉斯維加斯不夜城、巴塞隆納噴泉造景，讓耶誕季融入異國風情。耶誕裝置總在夜晚時分更顯歡樂氛圍，活動期間每天晚間6點到10點還有炫彩燈光秀。
年底是各式活動、派對高峰，迎接耶誕跨年的採購商機，新光三越中港店5樓男裝於11月重新改裝開幕新登場，特別打造中部獨家的街潮時髦男子專區，包括DAKS等高級訂製西服齊聚、TISSOT等5大名錶專區，還有ARMANI EXCHANGE等男裝品牌，打造專屬型男的時尚衣櫥。
另外，近期引進了2家頂級餐廳，包括無菜單料理的「初魚 鮨/鐵板燒」、頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」，10樓也引進了「金爸爸PapaRich」異國餐廳，讓年底聚餐有更多選擇。
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