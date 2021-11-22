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環球購物中心「薑餅人王國」 南港CITYLINK「深海環遊記」過耶誕

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心打造「耶誕薑餅人王國」、CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／業者提供
環球購物中心打造「耶誕薑餅人王國」、CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／業者提供

環球購物中心今年耶誕節以「永續．共享」為主題，即日起至12月26日打造「環抱玩具低碳耶誕樹」，首度跨界合作「台灣玩具圖書館」及韓國人氣手遊「跑跑薑餅人：烤箱大逃亡」、「薑餅人王國」，還有近千個二手玩具環繞裝飾耶誕樹，耶誕過後也會將玩具整理後贈送給偏遠地區小學，讓耶誕佳節傳達永續與分享精神更有意義。

環球購物中心新北中和更打造期間限定的飄雪「耶誕薑餅人王國」，五大必拍打卡點包括搭設在城堡上五米高的「環抱玩具低碳耶誕樹」，還有「薑餅人王國」虛擬場景實體化，還可直接體驗「餅乾遊樂場溜滑梯」、「草莓吉拿棒盪鞦韆」，彷彿置身在遊戲之中，還有多款高達1.5米高的CookieRun大型立體公仔，還有每兩小時定時有白色雪花撒下飄落。此外，全台八店還推有限定來店禮、大型聖誕樹及薑餅人打卡點，11月26日晚上7點全台八店將同時點燈，迎接耶誕佳節來臨。

同時中和現場還有CookieRun快閃店，20多款周邊商品提供粉絲們收藏，從服飾、背包到多種居家小物，像是勇敢餅乾、月光魔法師背包、上古餅乾LED氣氛燈、珪藻土杯墊、日曆明信片等，現場還有拍貼機、姓名貼機、卡片機、氣球機、明信片機及各式扭蛋機。

親子客層眾多的CITYLINK南港店迎接冬季，特別在A、B棟推出深海環遊記，中庭出現巨大的八爪章魚與寶藏，還有藍鯨、大白鯊、閃閃發亮的水母與深海動物等造景裝飾，吸引孩子們的目光。

CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供
CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供
新北中和「耶誕薑餅人王國」有多款大型立體公仔。圖／環球購物中心提供
新北中和「耶誕薑餅人王國」有多款大型立體公仔。圖／環球購物中心提供
環球購物中心新北中和打造「耶誕薑餅人王國」，每兩小時定時飄下白雪。圖／環球購物中心提供
環球購物中心新北中和打造「耶誕薑餅人王國」，每兩小時定時飄下白雪。圖／環球購物中心提供
CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供
CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供
新北中和「耶誕薑餅人王國」，可直接體驗遊戲場景「餅乾遊樂場溜滑梯」。圖／環球購物中心提供
新北中和「耶誕薑餅人王國」，可直接體驗遊戲場景「餅乾遊樂場溜滑梯」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心運用二手玩具打造各店「環抱玩具低碳耶誕樹」，耶誕過後也會將玩具整理後贈送給偏遠地區小學。圖／環球購物中心提供
環球購物中心運用二手玩具打造各店「環抱玩具低碳耶誕樹」，耶誕過後也會將玩具整理後贈送給偏遠地區小學。圖／環球購物中心提供
CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供
CITYLINK南港店推出「深海環遊記」裝置。圖／CITYLINK提供

環球購物中心 快閃 圖書館

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