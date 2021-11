凹凸有致的身材 愛黛兒「黑衣特輯」怎麼穿都很時尚

美聲天后愛黛兒(Adele)最近接連登上各大舞台演唱,讓全球粉絲聽得是超過癮!而近來瘦身有成的她,也在這些表演中展現超強時尚氣場,造型由各大頂級精品加持,打造出兼顧聽覺、視覺的美好饗宴。

昨日在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》(An Audience with Adele)中,頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)特別為她訂製的一席黑色禮服,LV創意總監Nicolas Ghesquière利用了一顆顆小巧的寶石點綴這身黑色服飾,閃閃發光像是黑夜中的星星,呈現更耀眼的舞台效果,非常迷人。

而日前愛黛兒在法國NRJ Music Award頒獎典禮中的演出,則是穿著DIOR的高級訂製服。網狀設計既展現出女性的帥氣性格,微蓬的裙擺線條也具備夢幻氣質,就算是一身黑依然不會顯得過度沉悶死板,反而凸顯愛黛兒纖細的腰身和玲瓏曲線,搭配乾淨清爽的髮型,更加時尚有型。