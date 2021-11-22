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凹凸有致的身材 愛黛兒「黑衣特輯」怎麼穿都很時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
近來瘦身有成的愛黛兒，在眾多表演中展現超強時尚氣場，造型由各大頂級精品加持，打造出兼顧聽覺、視覺的美好饗宴。圖／摘自IG、DIOR提供
近來瘦身有成的愛黛兒，在眾多表演中展現超強時尚氣場，造型由各大頂級精品加持，打造出兼顧聽覺、視覺的美好饗宴。圖／摘自IG、DIOR提供

美聲天后愛黛兒（Adele）最近接連登上各大舞台演唱，讓全球粉絲聽得是超過癮！而近來瘦身有成的她，也在這些表演中展現超強時尚氣場，造型由各大頂級精品加持，打造出兼顧聽覺、視覺的美好饗宴。

昨日在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》（An Audience with Adele）中，頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）特別為她訂製的一席黑色禮服，LV創意總監Nicolas Ghesquière利用了一顆顆小巧的寶石點綴這身黑色服飾，閃閃發光像是黑夜中的星星，呈現更耀眼的舞台效果，非常迷人。

而日前愛黛兒在法國NRJ Music Award頒獎典禮中的演出，則是穿著DIOR的高級訂製服。網狀設計既展現出女性的帥氣性格，微蓬的裙擺線條也具備夢幻氣質，就算是一身黑依然不會顯得過度沉悶死板，反而凸顯愛黛兒纖細的腰身和玲瓏曲線，搭配乾淨清爽的髮型，更加時尚有型。

另外，在新專輯《30》特別演唱會《Adele One Night Only》中，愛黛兒穿的則是出自Schiaparelli的黑色禮服，這身造型同樣結合神秘的黑色元素、貼身和特殊立體剪裁、閃耀細節，帶著強烈戲劇效果。只能說愛黛兒這陣子的「黑衣特輯」，真的是每一件都好好看啊！

在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》中，頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由LV特別為她訂製的一席黑色禮服，衣服上的寶石閃閃發光像是黑夜中的星星。圖／摘自IG
在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》中，頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由LV特別為她訂製的一席黑色禮服，衣服上的寶石閃閃發光像是黑夜中的星星。圖／摘自IG
在新專輯《30》特別演唱會《Adele One Night Only》中，愛黛兒穿的則是出自Schiaparelli的黑色禮服。圖／摘自IG
在新專輯《30》特別演唱會《Adele One Night Only》中，愛黛兒穿的則是出自Schiaparelli的黑色禮服。圖／摘自IG
愛黛兒在法國NRJ Music Award頒獎典禮中的演出，穿著DIOR的高級訂製服。圖／DIOR提供
愛黛兒在法國NRJ Music Award頒獎典禮中的演出，穿著DIOR的高級訂製服。圖／DIOR提供
在新專輯《30》特別演唱會《Adele One Night Only》中，愛黛兒穿的則是出自Schiaparelli的黑色禮服。圖／摘自IG
在新專輯《30》特別演唱會《Adele One Night Only》中，愛黛兒穿的則是出自Schiaparelli的黑色禮服。圖／摘自IG
在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》中，頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由LV特別為她訂製的一席黑色禮服，衣服上的寶石閃閃發光像是黑夜中的星星。圖／摘自IG
在英國獨立電視台播出的音樂會特輯《愛黛兒面對面》中，頂著浪漫一頭波浪髮的愛黛兒身穿由LV特別為她訂製的一席黑色禮服，衣服上的寶石閃閃發光像是黑夜中的星星。圖／摘自IG

LV

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