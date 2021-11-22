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吃得到「宿儺手指」！咒術迴戰主題餐廳　快閃西門町

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
餐廳內處處都可見到咒術迴戰的元素。圖／FANFANS提供
餐廳內處處都可見到咒術迴戰的元素。圖／FANFANS提供

曾經多次舉行動漫快閃活動的FANFANS CAFÉ，近期以今年超高人氣的動漫大作「咒術迴戰」為主題，限時於誠品生活武昌店推出「咒術迴戰快閃主題餐廳」。除了有針對虎杖、伏黑、釘崎、五條老師等角色打造的餐點之外，還推出立體的「宿儺手指巧克力」，讓粉絲也可以體驗吞手指的感覺。

由漫畫家芥見下下所推出的咒術迴戰，主要敘述主角虎杖悠仁在吞下詛咒的宿儺手指，並進入東京咒術高專後所發生的一連串故事。本次「咒術迴戰快閃主題餐廳」即是以漫畫故事為主軸，推出符合人物特色的虎杖燒肉丼、伏黑牛丼真希炸物拼盤、狗卷日式飯糰、七海三明治等5種主餐，每份160～280元；另外還有貓熊仙草奶凍、五條冰淇淋大福等甜點，以及9種符合角色印象的特色飲品。主餐、甜點與飲品，也都會搭配專樹的角色插卡或吸管套，飲品還會搭配特典杯墊，共計有13款。

除此之外，店內還打造貫穿劇情的「宿儺手指巧克力」，透過3D立體建模，重現漫畫中的經典造型，甚至連指甲蓋都維妙維肖，每支售價199元，每日限量30根。凡購買並參與打卡活動，還可獲得特典紙杯墊。

不僅供應餐點，門市現場也加入大量的咒術迴戰裝飾元素，同時也獨家推出一系列週邊商品，包括帽子、T恤、毛巾、馬克杯、卡套等多種選擇，適合粉絲蒐集。另外消費滿額可獲得限定紙袋，透過網路預約訂位，也可獲得角色胸章。

各款飲品皆是呼應角色所設計，並附贈紙杯墊。圖／FANFANS提供
各款飲品皆是呼應角色所設計，並附贈紙杯墊。圖／FANFANS提供
門市也提供許多週邊商品供粉絲購買。圖／FANFANS提供
門市也提供許多週邊商品供粉絲購買。圖／FANFANS提供
主題餐廳內推出一系列咒術迴戰餐點。圖／FANFANS提供
主題餐廳內推出一系列咒術迴戰餐點。圖／FANFANS提供
宿儺手指巧克力，每支售價199元，每日限量30根。圖／FANFANS提供
宿儺手指巧克力，每支售價199元，每日限量30根。圖／FANFANS提供

快閃 甜點 巧克力

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