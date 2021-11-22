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沒偶包的時尚甜心 艾兒芬妮「踩雞蛋」高跟鞋超有梗

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
好萊塢女星艾兒芬妮最近忙著宣傳影集《凱薩琳大帝》，趁出席活動機會大秀穿搭功力。圖／摘自IG
好萊塢女星艾兒芬妮最近忙著宣傳影集《凱薩琳大帝》，趁出席活動機會大秀穿搭功力。圖／摘自IG

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）最近忙著宣傳影集《凱薩琳大帝》（The Great），向來備受時尚品牌寵愛的她，也在這波宣傳活動中換穿了好多套服飾，從性感火辣風到極簡俐落都會風都有所嘗試，也讓許多看著她長大的影迷感受到更迷人的百變魅力。

艾兒芬妮日前在《凱薩琳大帝》洛杉磯首映會上，穿著VERSACE高級訂製禮服現身。這件衣服以現代手法演繹經典洛可可風風格，粉色刺繡馬甲上衣搭配了一件有著鮮明對比的塔夫綢絲緞的黑裙，奢華典雅又霸氣。手工縫製的18世紀人物象徵，由絲緞金屬刺繡及粉色施華洛世奇水晶共同打造，恰到好處反映出艾兒芬妮在劇中飾演的凱薩琳大帝角色特質。

除了華麗風格之外，艾兒芬妮近來的造型輯中也少不了簡約的都會風，像是以Vivienne Westwood的粉色緞面上衣搭配The Row的黑色西裝褲裝，非常摩登帥氣。另一套米白色組合的The Row高腰褲裝，同樣也是將極簡時尚魅力發揮極致，而腳上的Loewe「踩破雞蛋」造型鞋跟高跟鞋更是畫龍點睛，為這身穿搭增添細節趣味，是在簡約look中展現個性的最佳示範。

雖然駕馭時尚的功力越來越好，越來越能展現輕熟女孩的風格，但是23歲的艾兒芬妮私下還是維持俏皮性格，在自己IG上大曬各種在片場吃東西的畫面，不顧形象的可愛模樣真的很圈粉啊！

另一套米白色組合的The Row高腰褲裝，同樣也是將極簡時尚魅力發揮極致。圖／摘自IG
另一套米白色組合的The Row高腰褲裝，同樣也是將極簡時尚魅力發揮極致。圖／摘自IG
艾兒芬妮日前在《凱薩琳大帝》洛杉磯首映會上，穿著VERSACE高級訂製禮服現身。圖／VERSACE提供
艾兒芬妮日前在《凱薩琳大帝》洛杉磯首映會上，穿著VERSACE高級訂製禮服現身。圖／VERSACE提供
艾兒芬妮近來的造型輯中也少不了簡約的都會風，像是以Vivienne Westwood的粉色緞面上衣搭配The Row的黑色西裝褲裝，非常摩登帥氣。圖／摘自IG
艾兒芬妮近來的造型輯中也少不了簡約的都會風，像是以Vivienne Westwood的粉色緞面上衣搭配The Row的黑色西裝褲裝，非常摩登帥氣。圖／摘自IG
另一套米白色組合的The Row高腰褲裝，同樣也是將極簡時尚魅力發揮極致。圖／摘自IG
另一套米白色組合的The Row高腰褲裝，同樣也是將極簡時尚魅力發揮極致。圖／摘自IG
腳上的Loewe「踩破雞蛋」造型鞋跟高跟鞋更是畫龍點睛。圖／摘自IG
腳上的Loewe「踩破雞蛋」造型鞋跟高跟鞋更是畫龍點睛。圖／摘自IG
艾兒芬妮近來的造型輯中也少不了簡約的都會風，像是以Vivienne Westwood的粉色緞面上衣搭配The Row的黑色西裝褲裝，非常摩登帥氣。圖／摘自IG
艾兒芬妮近來的造型輯中也少不了簡約的都會風，像是以Vivienne Westwood的粉色緞面上衣搭配The Row的黑色西裝褲裝，非常摩登帥氣。圖／摘自IG
手工縫製的18世紀人物象徵，由絲緞金屬刺繡及粉色施華洛世奇水晶共同打造，恰到好處反映出艾兒芬妮在劇中飾演的凱薩琳大帝角色特質。圖／VERSACE提供
手工縫製的18世紀人物象徵，由絲緞金屬刺繡及粉色施華洛世奇水晶共同打造，恰到好處反映出艾兒芬妮在劇中飾演的凱薩琳大帝角色特質。圖／VERSACE提供
艾兒芬妮在自己IG上大曬各種在片場吃東西的畫面，不顧形象的可愛模樣真的很圈粉啊！圖／摘自IG
艾兒芬妮在自己IG上大曬各種在片場吃東西的畫面，不顧形象的可愛模樣真的很圈粉啊！圖／摘自IG
艾兒芬妮在自己IG上大曬各種在片場吃東西的畫面，不顧形象的可愛模樣真的很圈粉啊！圖／摘自IG
艾兒芬妮在自己IG上大曬各種在片場吃東西的畫面，不顧形象的可愛模樣真的很圈粉啊！圖／摘自IG

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