彈珠汽水3D造型悠遊卡懷舊再現 周三起預購、每張350元

悠遊卡懷舊風再起，將許多人兒時回憶的彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，悠遊卡公司表示，自11月24日起開放在momo購物網進行「彈珠汽水3D造型悠遊卡」預購首賣，每張售價350元，每筆訂單限購2組。

彈珠汽水源自於英國，在19世紀末從日本傳入台灣，早年可是有錢人家的小孩才喝得起的奢侈品，雖一度因新飲料問世而沒落，但20世紀末又隨著懷舊風而重新風行，並成為具代表性的懷舊商品之一。

悠遊卡公司自去年起，陸續推出懷舊系列悠遊卡，包含鱷魚蚊香、維他露P復古玻璃瓶、茄芷袋、明星花露水、森永牛奶糖等，引起發5、6年級生的復古情懷。

悠遊卡公司表示，這次推出的「彈珠汽水3D造型悠遊卡」，高度僅7.2公分、瓶身直徑2公分，獨家開模製作，超迷你透明瓶身，感應後發出白光，搭配仿舊鑰匙圈與小彈珠，精緻感與實用度兼備。