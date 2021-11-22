中性皮鞋當紅 人腳一雙輕鬆搭出超好看復古學院風

這幾季開始，帶有中性風的皮鞋備受消費者喜愛，在許多KOL的穿搭照中也能經常見到這種類型的鞋款。除了呈現出中性風之外，這類鞋款還具備厚實份量感、復古以及學院氣息，所以在搭配上其實也非常多元。

Tory Burch秋冬新品中的Jessa系列厚底樂福鞋，結合金屬釦飾與復古中性風鞋身，為鞋款注入一點奢華感。選色方面也以百搭的黑、米白為主，無論何種季節其實都很好搭配出有型的造型。