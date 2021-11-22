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中性皮鞋當紅 人腳一雙輕鬆搭出超好看復古學院風
這幾季開始，帶有中性風的皮鞋備受消費者喜愛，在許多KOL的穿搭照中也能經常見到這種類型的鞋款。除了呈現出中性風之外，這類鞋款還具備厚實份量感、復古以及學院氣息，所以在搭配上其實也非常多元。
Tory Burch秋冬新品中的Jessa系列厚底樂福鞋，結合金屬釦飾與復古中性風鞋身，為鞋款注入一點奢華感。選色方面也以百搭的黑、米白為主，無論何種季節其實都很好搭配出有型的造型。
而agnès b.秋冬則是與法國專業製鞋品牌Kleman首度攜手合作，推出聯名鞋款，主打經典永恆、舒適耐穿。其中一款中性風格的德比鞋（Derby）雖然造型簡約質樸，也暗藏一些巧思在其中。Agnès女士特別在鞋身內裡中飾以手寫字訊息，並於鞋跟拉帶上以刺繡呈現大寫B. Logo。更值得一提的是，此系列皮鞋面料採用對大自然友善的植物鞣製皮革以及部分的再生橡膠，響應永續環保訴求。低調的黑色系圓潤中性鞋款，搭配各種色彩的襪子，可以玩出多樣變化造型，增添穿搭樂趣。
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