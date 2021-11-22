快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有點市「轉角派對-原創角色快閃店」 登場 跟著人氣原創IP角色一起開派對

聯合新聞網 / 聯合數位文創
轉角派對-貓貓蟲咖波商品。圖／聯合數位文創提供
轉角派對-貓貓蟲咖波商品。圖／聯合數位文創提供

跟著人氣IP角色一起到高雄夢時代開派對吧！聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，再次入駐高雄夢時代，全新企劃『轉角派對-原創角色快閃店』正式登場，這次邀請多個熱門IP角色：台灣「貓貓蟲咖波」、「好想兔」、「黃阿瑪的後宮生活」、「ㄇㄚˊ幾兔」、香港「罐頭豬LULU」，以及日本「貓美術館CatArt」，一起歡樂開派對。

u.Point有點市以扶持台灣IP角色為原點，網羅各具特色的原創IP角色，打造各式不同主題快閃店，讓原創IP有更多被看見的機會，同時滿足粉絲想收集喜愛角色周邊商品的渴望。先前廣受好評的『原創角色夏日祭』，首次入駐南台灣便吸引大批粉絲朝聖；這個冬天再次推出全新企劃『轉角派對-原創角色快閃店』，自2021年11月1日起至2022年2月28日於高雄夢時代購物中心時代百貨B1樓入口處等待所有粉絲。

本次匯集「貓貓蟲咖波」、「好想兔」、「黃阿瑪的後宮生活」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「罐頭豬LULU」等熱門IP角色的人氣商品，為了回饋中南部粉絲，主辦單位特別加碼，將『好想兔五週年快閃-好想邀你來作客』的人氣限定商品與超熱門拍照點帶到『轉角派對-原創角色快閃店』與粉絲見面！

100公分好想兔絨毛娃娃拍照點。圖／聯合數位文創提供
100公分好想兔絨毛娃娃拍照點。圖／聯合數位文創提供

吸晴度爆表的「好想兔一番賞大型天使兔扭蛋機」首次拜訪高雄，200元1抽，有機會把一番賞限定好想兔、小賤狗收藏公仔，以及五週年快閃限定週邊：原價888元的隨行果汁機、原價399元的隔熱手套、原價799元的限定滑鼠一起帶回家！另外，現場設有福引搖獎活動，抽抽有獎，只要參加就有機會獲得好想兔限量毋湯大娃娃、黃阿瑪的後宮生活角色麻糬抱枕等大獎，粉絲們快來試試手機，把錢錢變成你喜歡的模樣吧！

好想兔一番賞與FRP公仔。圖／聯合數位文創提供
好想兔一番賞與FRP公仔。圖／聯合數位文創提供

轉角派對-原創角色快閃店

活動地點：高雄夢時代購物中心時代百貨地B1樓入口處（高雄市前鎮區中華五路789號B1樓）

活動日期：2021年11月01日至2022年02月28日

營業時間：週一至週四：11:00-22:00，週五：11:00-22:30，週六及例假日：10：30-22：30，週日：10：30-22：00

更多活動資訊與優惠訊息請上：有點市官方粉絲專頁

快閃 派對

延伸閱讀

宇宙明星BT21公仔立體一卡通 11/24限量開賣

高雄海洋派對27日登場 鼓勵市民到戶外親近愛河

牛五花套餐50元！「燒肉LIKE」插旗高雄　滿額送9折券

進軍南台灣戰區！ 焼肉LIKE高雄夢時代店26日開幕

相關新聞

冬天就要吃鍋 一鍋雙饗 神雞妙涮 尬出摩登台味

推廣台灣傳統飲食文化加上潮流新塑，一推出即大受年輕人喜愛的「尬鍋 台式潮鍋」主張我台我潮我驕傲，整體空間融入台灣復古又帶著新潮元素，霓虹燈閃耀

凝聚家庭情感的幸福廚房 深耕本土逾四十年廚具品牌

說到哥德名廚的代表，不得不提「格林威治GREENWICH」系列，格林威治是哥德旗下充滿歐式工藝的精典系列之一。

質感生活必備明星商品 洗碗機風潮席捲新世代

洗碗機家戶普及度越來越高，甚至成為「拯救婚姻」三大便利家電之一。洗衣都可以交給洗衣機了，為何不讓洗碗這事也交由機器代勞，讓時間花在值得的人事物上呢？

參透來自義大利的工匠精神 超級智慧溫柔洗淨

以「薄型」為主要看點，藉此以過往的超級馬桶做出區別。

現代質韻美感 優雅大氣之居

奧黛麗赫本曾說：「優雅是唯一不會褪色的美。」而 麗境設計 Lilian 設計總監 將空間視作畫布，運用色彩呈現高雅質感，不以新古典或現代來侷限美，於作品演繹自在、不受拘束的氛圍，並結合質感傢俱，呈現機能與美學交響的美麗境界。

新世代藏家的聲音 【 V｜Chapter I 】專屬年輕人的玩法

午後，下車感受到的是中山區生氣蓬勃又帶點慵懶的氛圍，Matthew謝亞修帶著我們從LIGHTWELL服飾店旁的水磨石拱門緩步走上了二樓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。