有點市「轉角派對-原創角色快閃店」 登場 跟著人氣原創IP角色一起開派對

跟著人氣IP角色一起到高雄夢時代開派對吧！聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，再次入駐高雄夢時代，全新企劃『轉角派對-原創角色快閃店』正式登場，這次邀請多個熱門IP角色：台灣「貓貓蟲咖波」、「好想兔」、「黃阿瑪的後宮生活」、「ㄇㄚˊ幾兔」、香港「罐頭豬LULU」，以及日本「貓美術館CatArt」，一起歡樂開派對。

u.Point有點市以扶持台灣IP角色為原點，網羅各具特色的原創IP角色，打造各式不同主題快閃店，讓原創IP有更多被看見的機會，同時滿足粉絲想收集喜愛角色周邊商品的渴望。先前廣受好評的『原創角色夏日祭』，首次入駐南台灣便吸引大批粉絲朝聖；這個冬天再次推出全新企劃『轉角派對-原創角色快閃店』，自2021年11月1日起至2022年2月28日於高雄夢時代購物中心時代百貨B1樓入口處等待所有粉絲。

本次匯集「貓貓蟲咖波」、「好想兔」、「黃阿瑪的後宮生活」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「罐頭豬LULU」等熱門IP角色的人氣商品，為了回饋中南部粉絲，主辦單位特別加碼，將『好想兔五週年快閃-好想邀你來作客』的人氣限定商品與超熱門拍照點帶到『轉角派對-原創角色快閃店』與粉絲見面！

100公分好想兔絨毛娃娃拍照點。圖／聯合數位文創提供

吸晴度爆表的「好想兔一番賞大型天使兔扭蛋機」首次拜訪高雄，200元1抽，有機會把一番賞限定好想兔、小賤狗收藏公仔，以及五週年快閃限定週邊：原價888元的隨行果汁機、原價399元的隔熱手套、原價799元的限定滑鼠一起帶回家！另外，現場設有福引搖獎活動，抽抽有獎，只要參加就有機會獲得好想兔限量毋湯大娃娃、黃阿瑪的後宮生活角色麻糬抱枕等大獎，粉絲們快來試試手機，把錢錢變成你喜歡的模樣吧！

好想兔一番賞與FRP公仔。圖／聯合數位文創提供

轉角派對-原創角色快閃店

活動地點：高雄夢時代購物中心時代百貨地B1樓入口處（高雄市前鎮區中華五路789號B1樓）

活動日期：2021年11月01日至2022年02月28日

營業時間：週一至週四：11:00-22:00，週五：11:00-22:30，週六及例假日：10：30-22：30，週日：10：30-22：00