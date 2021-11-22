讓你聲歷其境！Yamaha新3D環繞無線耳罩式耳機預購上市

想要隔絕一切外界噪音來場聽覺盛宴嗎？全球最大樂器製造商的Yamaha，在台推出新系列YH-L700A 3D環繞無線耳罩式耳機，首支針對影音內容研發的耳機，提供沈浸式的環繞音效體驗，並支援播放Hi-Res高解析音訊，聆聽接近原聲的音質。

Yamaha新系列YH-L700A 3D環繞無線耳罩式耳機擁有專利「3D音場模式」及動態頭部追蹤功能，可以提供媲美電影院的環繞音效聲。除了豐富的「3D音場」效果外，還有「聆聽自動優化」及「進階主動降噪」的功能。Yamaha的「聆聽自動優化」技術，會讓內建麥克風每20秒自動測量耳道形狀和聆聽條件，即時優化校正訊號源，確保實現純淨的美聲。此外，獨特的「進階主動降噪」技術，會將背景噪音和音樂的音訊分開處理，僅消除外界環境音訊，呈現最真實無瑕的聲音。

Yamaha的YH-L700A 3D環繞無線耳罩式耳機將於11月23日在嘖嘖平台開始預購，除了有67折的超早鳥回饋外，還有優先到貨的專屬禮遇，詳細產品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。