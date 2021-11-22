用「丹寧」設計正裝也能這麼帥！FENDI限定系列登場

談到「丹寧」，通常都會聯想到比較街頭風格的穿搭，但今年FENDI冬季男士限定系列中所推出的全新丹寧限定系列，就顛覆這種刻板印象，利用單寧打造出許多優雅帥氣的正裝單品，呈現俐落又摩登的現代風格。

這次FENDI丹寧限定系列，選擇以深色丹寧布為主要素材，推出多樣品項。像是單排扣大衣和西裝外套、經典緊身牛仔褲、直筒牛仔褲等。大衣和西裝在丹寧布的呈現下，既有正裝的英挺正式感，但也不顯得過於嚴肅，帶點個性風格。而另外像是飛行夾克正面的兩個翻蓋口袋還飾有FENDI Roma緹花補片，注入細節巧思。