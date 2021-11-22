聽新聞
test
0:00 / 0:00
用「丹寧」設計正裝也能這麼帥！FENDI限定系列登場
談到「丹寧」，通常都會聯想到比較街頭風格的穿搭，但今年FENDI冬季男士限定系列中所推出的全新丹寧限定系列，就顛覆這種刻板印象，利用單寧打造出許多優雅帥氣的正裝單品，呈現俐落又摩登的現代風格。
這次FENDI丹寧限定系列，選擇以深色丹寧布為主要素材，推出多樣品項。像是單排扣大衣和西裝外套、經典緊身牛仔褲、直筒牛仔褲等。大衣和西裝在丹寧布的呈現下，既有正裝的英挺正式感，但也不顯得過於嚴肅，帶點個性風格。而另外像是飛行夾克正面的兩個翻蓋口袋還飾有FENDI Roma緹花補片，注入細節巧思。
牛仔褲剪裁部分，上寬下窄剪裁的九分牛仔褲可以將褲腳折起來展現俏皮隨性感，標準版型牛仔褲則是採用寬鬆剪裁及稍低的腰部。而牛仔褲身前側的小褶子也流露「量身訂製」的正式褲裝風格。在臀部口袋也加上黑色的FENDI標籤，低調又不失品牌識別度。全系列目前已於全球 FENDI精品店及官網販售中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言