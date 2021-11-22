快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

球后戴資穎成ONE BOY代言人 力推新款衝鋒衣直呼「再冷也不怕」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
球后戴資穎詮釋Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣1,980元。圖／ONE BOY提供
球后戴資穎詮釋Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣1,980元。圖／ONE BOY提供

以衝鋒衣等機能服飾，獲得消費者喜愛的ONE BOY過去有著多位明星都曾是品牌代言人，堪稱是男、女神蒐集器。而在冬天來臨，推出新款設計之際，ONE BOY更宣布找來羽球天后戴資穎擔綱新代言人，藉由她的實際穿著與詮釋，忠實展現了品牌的「冬天，一件就夠」的訴求。

即將要出征國際賽事的戴資穎為ONE BOY拍攝了多張展現服飾保暖機能的帥照，在形象大片中球后詮釋了以潑墨圖案為特色的Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣。無論是低調的灰、黑款，還是顯眼的橘色款，都是以柔軟又溫暖的北極絨材質製成，因此具備極佳保暖功能。不僅如此，衝鋒衣的帽子可隨需求拆卸，加上防潑水以及反光邊條設計；ONE BOY還提供男、女款超過10餘色的選擇，滿足消費者冬日外出穿搭的需求。所以戴資穎在試穿后都認為「冬天一件就夠，再冷也不怕！」，而這也將是她下月出征西班牙世錦賽的必備行頭。

另外，身為ONE BOY新任代言人的戴資穎除了Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣之外，針對希望寒流來襲之際，也能穿著輕便的人推薦了Iceland防水機能禦寒冰島絨衝鋒衣。內裡柔軟不起毛球，而且禦寒性極佳，同時重量輕盈不到1公斤。面對年末即將迎來的各式活動，可說是冬季外套之中最輕量的選擇。

ONE BOY Iceland防水機能禦寒冰島絨衝鋒衣1,680元。圖／ONE BOY提供
ONE BOY Iceland防水機能禦寒冰島絨衝鋒衣1,680元。圖／ONE BOY提供

北極 保暖 品牌

延伸閱讀

羽球／下月出征世錦賽 戴資穎先推聯名行李箱

羽球／睽違4個月再出征 戴資穎世錦賽衝鋒8強魔咒

羽球／戴資穎分享打桌球影片 教練喊和鄭怡靜組雙打

婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

相關新聞

冬天就要吃鍋 一鍋雙饗 神雞妙涮 尬出摩登台味

推廣台灣傳統飲食文化加上潮流新塑，一推出即大受年輕人喜愛的「尬鍋 台式潮鍋」主張我台我潮我驕傲，整體空間融入台灣復古又帶著新潮元素，霓虹燈閃耀

凝聚家庭情感的幸福廚房 深耕本土逾四十年廚具品牌

說到哥德名廚的代表，不得不提「格林威治GREENWICH」系列，格林威治是哥德旗下充滿歐式工藝的精典系列之一。

質感生活必備明星商品 洗碗機風潮席捲新世代

洗碗機家戶普及度越來越高，甚至成為「拯救婚姻」三大便利家電之一。洗衣都可以交給洗衣機了，為何不讓洗碗這事也交由機器代勞，讓時間花在值得的人事物上呢？

參透來自義大利的工匠精神 超級智慧溫柔洗淨

以「薄型」為主要看點，藉此以過往的超級馬桶做出區別。

現代質韻美感 優雅大氣之居

奧黛麗赫本曾說：「優雅是唯一不會褪色的美。」而 麗境設計 Lilian 設計總監 將空間視作畫布，運用色彩呈現高雅質感，不以新古典或現代來侷限美，於作品演繹自在、不受拘束的氛圍，並結合質感傢俱，呈現機能與美學交響的美麗境界。

新世代藏家的聲音 【 V｜Chapter I 】專屬年輕人的玩法

午後，下車感受到的是中山區生氣蓬勃又帶點慵懶的氛圍，Matthew謝亞修帶著我們從LIGHTWELL服飾店旁的水磨石拱門緩步走上了二樓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。