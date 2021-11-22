球后戴資穎成ONE BOY代言人 力推新款衝鋒衣直呼「再冷也不怕」

以衝鋒衣等機能服飾，獲得消費者喜愛的ONE BOY過去有著多位明星都曾是品牌代言人，堪稱是男、女神蒐集器。而在冬天來臨，推出新款設計之際，ONE BOY更宣布找來羽球天后戴資穎擔綱新代言人，藉由她的實際穿著與詮釋，忠實展現了品牌的「冬天，一件就夠」的訴求。

即將要出征國際賽事的戴資穎為ONE BOY拍攝了多張展現服飾保暖機能的帥照，在形象大片中球后詮釋了以潑墨圖案為特色的Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣。無論是低調的灰、黑款，還是顯眼的橘色款，都是以柔軟又溫暖的北極絨材質製成，因此具備極佳保暖功能。不僅如此，衝鋒衣的帽子可隨需求拆卸，加上防潑水以及反光邊條設計；ONE BOY還提供男、女款超過10餘色的選擇，滿足消費者冬日外出穿搭的需求。所以戴資穎在試穿后都認為「冬天一件就夠，再冷也不怕！」，而這也將是她下月出征西班牙世錦賽的必備行頭。

另外，身為ONE BOY新任代言人的戴資穎除了Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣之外，針對希望寒流來襲之際，也能穿著輕便的人推薦了Iceland防水機能禦寒冰島絨衝鋒衣。內裡柔軟不起毛球，而且禦寒性極佳，同時重量輕盈不到1公斤。面對年末即將迎來的各式活動，可說是冬季外套之中最輕量的選擇。