牛五花套餐50元！「燒肉LIKE」插旗高雄 滿額送9折券

來自日本的單人燒肉餐廳「燒肉LIKE」宣佈，將於11月26日正式進軍南台灣，開設「燒肉LIKE高雄夢時代店」。為慶祝新店開幕，將推出「牛五花套餐50元」、消費滿額送優惠券等不同優惠，更有高雄獨家的「LIKE咖哩&嚴選四品套餐」，讓南台灣民眾也能享受到單人燒肉的樂趣與美味。

自2019年登台的「燒肉Like」，透過個人化爐具、座位的設計，打破多人燒肉的限制，讓一個人也可以輕鬆品嚐燒肉，目前在日本共有69間分店，台灣也有5間門市。即將開幕的高雄夢時代店，乃是燒肉LIKE繼今年7月插旗台中勤美後，在台灣的第6間門市。店面位於高雄夢時代購物中心7樓，共設有56席座位，同樣採一貫的設計語彙，並提供QRcode點餐模式。