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最私心想要擁有的個人化吊墜！梵克雅寶星座系列

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Zodiaque Geminorum雙子座長項鍊與Zodiaque Virginis處女座圓墜。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Geminorum雙子座長項鍊與Zodiaque Virginis處女座圓墜。圖／梵克雅寶提供

生意盎然的大自然，與夜間迷人的天文星象，是法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的兩大靈感泉源。受到浩瀚宇宙的啟發、承襲品牌1950年代金幣吊墜與1970年代的彩色吊墜的創作傳統，梵克雅寶推出全新的兩套Zodiaque星座系列珠寶，包括12款鑲嵌彩色硬寶石的12款長項鍊，以及12件以當代美學打造黃K金圓墜的第二套珠寶。

12款玫瑰金長項鍊的吊墜兩面均鐫刻圖案，正面浮雕以塑像為主，先從臘模構圖後再以玫瑰金鑄造。前景依照星座勾勒出動物或人像，背景則以抽象方式呈現火象、風象、水象或土象的特質，每個不同的元素都透過不同質感為作品注入生動氣韻。長項鍊吊墜的背面則以鏤空的方式呈現星座符號、名稱及所對應的日期。

而每一枚長項鍊吊墜都以絢麗繽紛的寶石裝飾為浮雕畫，展現每個星座的獨特個性：水象星座選用如海洋般藍色調的寶石，例如巨蟹座的藍石英、雙魚座的方鈉石、天蠍座的綠松石等。風象星座的寶石則以夜空為靈感，雙子座鑲嵌藍色青金石、水瓶座採用藍色砂金石、天秤座則選擇砂金黑曜石。而大地的豐饒與帝景變化則為土象星座素材的靈感，處女座為紋理起伏有致的綠色孔雀石、金牛座為砂金石、而摩羯座則用天河石烘托。暖色調寶石則為火象星座吊墜注入溫暖的能量感：牡羊座的鐵虎眼石、射手座的紅色彼得石、獅子座則用上紅碧玉。

第二套珠寶的12件作品以當代美學重新詮釋1950年代經典的星座系列圓墜，猶如個人歷練的徽章般的圓墜，象徵一種私人的專屬寶藏，也是經典迷人的幸運符圖騰。全新的圓墜採用直徑21毫米的精巧尺寸，以仔細拋光的黃K金鑄造，兩面均裝飾細緻得浮雕浮，圖案分別描繪星座的形象、對應日期和符號。

Zodiaque Arietis牡羊座長項鍊，玫瑰金鑲嵌鐵虎眼石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Arietis牡羊座長項鍊，玫瑰金鑲嵌鐵虎眼石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Librae天秤座長項鍊背面。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Sagittarii射手座圓墜，黃K金，10萬8,600元。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Scorpii天蠍座長項鍊，玫瑰金鑲嵌綠松石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Scorpii天蠍座長項鍊，玫瑰金鑲嵌綠松石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Cancer巨蟹座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Cancer巨蟹座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Aquarii水瓶座長項鍊，玫瑰金鑲嵌藍色砂金石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Aquarii水瓶座長項鍊，玫瑰金鑲嵌藍色砂金石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Geminorum雙子座長項鍊背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Geminorum雙子座長項鍊背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Taurus 金牛座圓墜，黃K金，10萬8,600元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Taurus 金牛座圓墜，黃K金，10萬8,600元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Piscium雙魚座圓墜，黃K金，10萬8,600元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Piscium雙魚座圓墜，黃K金，10萬8,600元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Piscium 雙魚座長項鍊，玫瑰金鑲嵌方鈉石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Piscium 雙魚座長項鍊，玫瑰金鑲嵌方鈉石，63萬元。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Virginis處女座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Virginis處女座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供

星座 珠寶 法國

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