最私心想要擁有的個人化吊墜！梵克雅寶星座系列

生意盎然的大自然，與夜間迷人的天文星象，是法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的兩大靈感泉源。受到浩瀚宇宙的啟發、承襲品牌1950年代金幣吊墜與1970年代的彩色吊墜的創作傳統，梵克雅寶推出全新的兩套Zodiaque星座系列珠寶，包括12款鑲嵌彩色硬寶石的12款長項鍊，以及12件以當代美學打造黃K金圓墜的第二套珠寶。

12款玫瑰金長項鍊的吊墜兩面均鐫刻圖案，正面浮雕以塑像為主，先從臘模構圖後再以玫瑰金鑄造。前景依照星座勾勒出動物或人像，背景則以抽象方式呈現火象、風象、水象或土象的特質，每個不同的元素都透過不同質感為作品注入生動氣韻。長項鍊吊墜的背面則以鏤空的方式呈現星座符號、名稱及所對應的日期。

而每一枚長項鍊吊墜都以絢麗繽紛的寶石裝飾為浮雕畫，展現每個星座的獨特個性：水象星座選用如海洋般藍色調的寶石，例如巨蟹座的藍石英、雙魚座的方鈉石、天蠍座的綠松石等。風象星座的寶石則以夜空為靈感，雙子座鑲嵌藍色青金石、水瓶座採用藍色砂金石、天秤座則選擇砂金黑曜石。而大地的豐饒與帝景變化則為土象星座素材的靈感，處女座為紋理起伏有致的綠色孔雀石、金牛座為砂金石、而摩羯座則用天河石烘托。暖色調寶石則為火象星座吊墜注入溫暖的能量感：牡羊座的鐵虎眼石、射手座的紅色彼得石、獅子座則用上紅碧玉。