快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多黑色購物週首日超多隱藏超殺優惠 三星大電視現省4萬、洗碗機也降價

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週今早正式開跑，11月22日至11月25日提早至9點開始營業。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物週今早正式開跑，11月22日至11月25日提早至9點開始營業。記者黃筱晴／攝影

好市多黑色購物週今早正式開跑，今年依舊遇上濕冷天氣，但不減早起民眾的購物慾望，早上8點半左右內湖店排隊人潮約30位，開放開車民眾入場停車後，排隊人數快速增加，正式開店前約有近百位民眾排隊搶首波入場。

首日主打的重點優惠包括黑鑽卡友專屬的三星85吋Crystal UHD智慧電視，直接下殺4萬，只要89,999元就能入手，價格超級殺，如果想入手，記得先在會員中心升級黑鑽卡，買完這台會員費立刻回本。另外還有多款大電視隱藏版優惠，包括LG 85吋4K AI電視下殺3萬、65吋OLED電視下殺2萬，還有SHARP 60吋智慧顯示器也現省5,000元。

而昨日預告的三星20公升智慧觸控變頻洗衣機則是現省4,001元，17,798元就能帶回家。令會員驚喜的是，現場還有很多熱門家電隱藏版優惠，BOSCH 60公分獨立型洗碗機同樣現省4,001元，26,998元解放洗碗勞務、增進家庭和樂；惠而浦740公升對開門冰箱也現折5,000元。另外，平常完全沒有特價的多款黃金戒指也有現折優惠。

除了詢問度、現場下單率超高的實用大家電，首日官方App主打的優惠商品還有0.5克拉圓形鑽石項鍊、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲、席伊麗雙人床墊系列、MONBANA 1934迦納70%黑巧克力條、JOSEPH JPSEPH不沾桌刀具6件組、美國製雙人白羽絨被等。其中滿意寶寶輕巧褲單箱折扣120元比先前優惠更大，吸引不少夫妻檔、爺奶組合替家中孩子添購，而氣溫又驟降，也讓特價羽絨被超熱賣。

好市多黑色購物週期間，前一天傍晚會先在官方App公告隔日優惠主打商品，按照往例，都會包含電視、生活小家電、日用消耗品、金條鑽石等保值貴金屬。值得注意的是，今年App之外的現場隱藏版優惠品項也超級多，價格直降優惠超有感，讓今年首日人潮與買氣相較去年都熱絡不少，不過今年許多優惠品項都有限購規定，優惠活動期間每卡限購1組，代購狀況減少，相較之下賣場秩序良好，未出現擁擠搶購的狀況。

MONBANA 1934迦納70%黑巧克力條今年首度進賣場銷售，優惠現折130元。記者黃筱晴／攝影
MONBANA 1934迦納70%黑巧克力條今年首度進賣場銷售，優惠現折130元。記者黃筱晴／攝影
滿意寶寶輕巧褲單箱折扣120元，每款每卡限購1箱。記者黃筱晴／攝影
滿意寶寶輕巧褲單箱折扣120元，每款每卡限購1箱。記者黃筱晴／攝影
JOSEPH JPSEPH不沾桌刀具6件組，特價785元。記者黃筱晴／攝影
JOSEPH JPSEPH不沾桌刀具6件組，特價785元。記者黃筱晴／攝影
0.5克拉圓形鑽石項鍊現折7,000元。記者黃筱晴／攝影
0.5克拉圓形鑽石項鍊現折7,000元。記者黃筱晴／攝影
三星20公升智慧觸控變頻洗衣機則是現省4,001元，特價17,798元。記者黃筱晴／攝影
三星20公升智慧觸控變頻洗衣機則是現省4,001元，特價17,798元。記者黃筱晴／攝影
席伊麗雙人床墊系列最高現省7,000元。記者黃筱晴／攝影
席伊麗雙人床墊系列最高現省7,000元。記者黃筱晴／攝影
三星85吋Crystal UHD智慧電視，直接下殺4萬，只要89,999元就能入手。記者黃筱晴／攝影
三星85吋Crystal UHD智慧電視，直接下殺4萬，只要89,999元就能入手。記者黃筱晴／攝影
美國製雙人白羽絨被現折700元。記者黃筱晴／攝影
美國製雙人白羽絨被現折700元。記者黃筱晴／攝影

鑽石

延伸閱讀

逛好市多驚見「炸毛」迪士尼公主 網笑翻：剛睡醒還跑錯棚？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

特價清單／好市多黑五優惠拼了！85吋電視便宜4萬、鍋具及禦寒用品都下殺

2021好市多黑色購物週11月22日開跑 首日推黑鑽卡友專屬大電視優惠

相關新聞

冬天就要吃鍋 一鍋雙饗 神雞妙涮 尬出摩登台味

推廣台灣傳統飲食文化加上潮流新塑，一推出即大受年輕人喜愛的「尬鍋 台式潮鍋」主張我台我潮我驕傲，整體空間融入台灣復古又帶著新潮元素，霓虹燈閃耀

現代質韻美感 優雅大氣之居

奧黛麗赫本曾說：「優雅是唯一不會褪色的美。」而 麗境設計 Lilian 設計總監 將空間視作畫布，運用色彩呈現高雅質感，不以新古典或現代來侷限美，於作品演繹自在、不受拘束的氛圍，並結合質感傢俱，呈現機能與美學交響的美麗境界。

新世代藏家的聲音 【 V｜Chapter I 】專屬年輕人的玩法

午後，下車感受到的是中山區生氣蓬勃又帶點慵懶的氛圍，Matthew謝亞修帶著我們從LIGHTWELL服飾店旁的水磨石拱門緩步走上了二樓。

兼融精粹 調和出個性鮮明的和諧美感

本案基地為新成屋，在許有森設計師精心規畫後，重塑空間更加完善通透的美感空間。

好市多黑色購物週首日超多隱藏超殺優惠 三星大電視現省4萬、洗碗機也降價

好市多黑色購物週今早正式開跑，今年依舊遇上濕冷天氣，但不減早起民眾的購物慾望，早上8點半左右內湖店排隊人潮約30位，開放...

新北耶誕城12月3日開城 今年主題是「樂高」

「新北歡樂耶誕城」迎來第11周年，首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，將於12月3日盛大開城。此次除打造獨家3D樂高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。