好市多黑色購物週首日超多隱藏超殺優惠 三星大電視現省4萬、洗碗機也降價

好市多黑色購物週今早正式開跑，今年依舊遇上濕冷天氣，但不減早起民眾的購物慾望，早上8點半左右內湖店排隊人潮約30位，開放開車民眾入場停車後，排隊人數快速增加，正式開店前約有近百位民眾排隊搶首波入場。

首日主打的重點優惠包括黑鑽卡友專屬的三星85吋Crystal UHD智慧電視，直接下殺4萬，只要89,999元就能入手，價格超級殺，如果想入手，記得先在會員中心升級黑鑽卡，買完這台會員費立刻回本。另外還有多款大電視隱藏版優惠，包括LG 85吋4K AI電視下殺3萬、65吋OLED電視下殺2萬，還有SHARP 60吋智慧顯示器也現省5,000元。

而昨日預告的三星20公升智慧觸控變頻洗衣機則是現省4,001元，17,798元就能帶回家。令會員驚喜的是，現場還有很多熱門家電隱藏版優惠，BOSCH 60公分獨立型洗碗機同樣現省4,001元，26,998元解放洗碗勞務、增進家庭和樂；惠而浦740公升對開門冰箱也現折5,000元。另外，平常完全沒有特價的多款黃金戒指也有現折優惠。

除了詢問度、現場下單率超高的實用大家電，首日官方App主打的優惠商品還有0.5克拉圓形鑽石項鍊、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲、席伊麗雙人床墊系列、MONBANA 1934迦納70%黑巧克力條、JOSEPH JPSEPH不沾桌刀具6件組、美國製雙人白羽絨被等。其中滿意寶寶輕巧褲單箱折扣120元比先前優惠更大，吸引不少夫妻檔、爺奶組合替家中孩子添購，而氣溫又驟降，也讓特價羽絨被超熱賣。