新北耶誕城12月3日開城 今年主題是「樂高」

「新北歡樂耶誕城」迎來第11周年，首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，將於12月3日盛大開城。此次除打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人。今年耶誕城將有三大燈區，包括新北市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」，要與全台民眾一起度過冬季最大盛事。

新北市長侯友宜表示，每年耶誕城最大亮點就是市府大樓的3D雷射光雕投影秀，今年首次與樂高公司合作，打造出全台唯一的樂高主題光雕秀，除此之外，3大燈區也都和樂高結合，要給所有民眾同時擁有好玩、好逛、好買的「豐富體驗」。

侯友宜說，今年的光雕秀也突破限制，首度在市府大樓外牆貼膜來增加740平方公尺的投影面積，相當於增加9個羽球場面積，創下市府大樓投影的新紀錄！12月3日開城後至明年1月2日，每日下午5時30分至晚間10時都會每半小時、整點播出一次精彩的樂高光雕秀。

今年「新北歡樂耶誕城」從12月3日開城後，周周都規劃了豐富的系列活動，其中，12月4日至12月5日將邀請有趣市集進駐市民廣場的「耶誕歡樂派對」、12月11日-12月12日是最受矚目的「巨星耶誕演唱會」。

市民廣場著名的地標耶誕樹，今年也將展出期間限定的14米高LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，絕對讓「新北歡樂耶誕城」成為今年全台灣最亮眼的一座奇幻世界。另外，極受小朋友期待的免費遊樂設施「旋轉木馬」、「咖啡杯」也會在市民廣場亮相。

另外，位於板橋車站站前廣場的燈區，今年也加入了樂高主題元素，包含「樂高小精靈俱樂部」、「樂高耶誕薑餅小屋」等大型拍照裝置，讓站前廣場搖身一變成為樂高世界，另外也有免費遊樂設施「小火車」、「海盜船」，讓小朋友免費暢玩！

至於萬坪公園燈區會展出期間限定的6大樂高耶誕主題裝置，包含「奇幻薑餅屋入口」、「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「驚喜特技車」、「耶誕機器人」及「點燃耶誕願望」等，引領民眾進入樂高耶誕小村的奇幻世界，讓大小朋友進入耶誕城能感受到一連串的創意及驚喜！

除三大燈區外，這次也設計多個打卡熱點，今年將一口氣打造7座燈飾天橋，包括使用超過16萬朵LED花球的新站路天橋「經典光廊」、新府路天橋「春櫻光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的兩座「雲河光廊」、小遠百天橋的「璀璨光廊」，以及位於縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」等。