玩出智慧、玩出樂趣 讓孩子在遊戲中學習！

圖／有.設計uDesign提供

「這個DIY玩具，值得買嗎？」「STEAM玩具怎麼選才好？」「小朋友玩這個玩具安全嗎？」現代家庭中，孩子生得少，為了給孩子創造更美好和充實的童年，如何挑選適合孩童的玩具變成許多家長的難題。其實我們不妨從遊戲的本質思考，在遊戲中我們會希望孩子能發展想像力與創意力，並在互動中自由創造，過程中學習肢體、認知、語文、社會、情緒、美感等六大領域，只要能符合並達到這些遊戲目標的就是好的玩具。

由台灣團隊T-Space研發與製造，通過美、歐等國際安全認證，MINOS智趣DIY互動機器人是一款專為低年級孩子設計，具備學習性、玩樂性、實作性，銜接科技與教育的STEAM玩具。豐富的零件透過簡單的工具便能拼裝出小牛、恐龍兩種不同造型，從無到有的組裝過程，可以看見內部的機械結構和組裝設計，培養孩子的手腦並用及邏輯思考的概念。玩具內附馬達和紅外線感應器，不需編寫程式便可遊玩鬥牛、跟隨、迷宮等七種有趣的互動模式，透過科技感的遊戲過程中，理解紅外線感應和齒輪傳動的原理，啟蒙孩子的知識力及科技力，落實寓教於樂的STEAM教育。