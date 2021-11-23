聆聽最真實的聲音 環繞音效讓你聲歷其境

圖／有.設計uDesign提供

喜愛沈浸式的環繞音效嗎？想要隔絕一切外界環境音來場聽覺盛宴嗎？全球最大樂器製造商；同時也專精並保有多項獨家聲樂技術的Yamaha，即將在台推出新系列作YH-L700A 3D環繞無線耳罩式耳機，首支針對影音內容研發的耳機，提供沈浸式的環繞音效體驗，支援播放Hi-Res高解析音訊，不分安卓/IOS系統，採Qualcomm® aptX™ Adaptive、AAC 解碼，聆聽接近原聲的音質；專利「3D音場模式」及動態頭部追蹤功能，可以提供媲美電影院的環繞音效聲，呈現完美逼真的沈浸式體驗。

除了豐富的「3D音場」效果外，YH-L700A還有「聆聽自動優化」及「進階主動降噪」的功能。我們頭型和耳朵的大小形狀將會引響到每個人耳機聲音的呈現，Yamaha的「聆聽自動優化」技術，會讓內建麥克風每20秒自動測量耳道形狀和聆聽條件，即時優化校正訊號源，確保實現純淨的美聲，以達到極致的聆聽音效。此外，一般阻隔噪音常見的主動降噪模式會造成低頻訊號減損，Yamaha獨特的「進階主動降噪」技術，會將背景噪音和音樂的音訊分開處理，僅消除外界環境音訊，呈現最真實無瑕的聲音。