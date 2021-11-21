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皮包薄了！維力一度贊傳將「漲價11%」 每碗上探59元
漲漲漲！近期國內許多民生物資陸續調漲，近期又傳出「維力一度贊」預計將建議售價由53元調漲至59元，漲幅達11%。目前實際至店面購買，維力一度贊仍還是53元，尚未得知實際調漲時間。
在此波漲價浪潮當中，統一「滿漢大餐」系列泡麵已經於10月底調整售價，從53元調整為59元，漲幅同樣是11%；味丹的「味味一品」也於近期調整售價。針對維力一度贊即將調整售價的傳言，家樂福表示，目前該產品尚未漲價，仍屬於原廠商協商中。至於愛買則表示，是否漲價的動態，尚待週一上班日後才能確認。
除了泡麵之外，近期包括麥當勞的29項餐點進行調漲；鼎泰豐也調漲小籠包、炒飯、小菜的價格，漲幅為10～15元；王品也在10月時，宣佈旗下15個品牌價格調漲。其他如林東芳牛肉麵、松屋外送餐點，或是多間自助餐吃到飽餐廳，也都紛紛調漲價格，連帶影響消費者的皮夾厚度。
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