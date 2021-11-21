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2021好市多黑色購物週11月22日開跑 首日推黑鑽卡友專屬大電視優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物周首日優惠商品，今年出現黑鑽卡專屬優惠品項。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品，今年出現黑鑽卡專屬優惠品項。圖／摘自好市多App

Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，為期一週一路推出特惠到11月28日，稍早已經搶先在Costco App公告首日8款主打特惠商品，不出所料出現了眾所期待的4K大電視、紙尿布、鑽石項鍊等熱門商品，比較特別的是今年三星85吋大電視特惠僅限黑鑽卡友專屬。雖然去年黑色購物週買氣似乎不若以往，但今年五倍券加上疫情後反彈的購物熱潮，可望重新為買氣加溫。

好市多表示，除了App出現的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出共200多款的特價商品，今年省下金額超過29萬，優惠商品多元， 從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，提供會員現場超值尋寶的機會。全台14家門市同步優惠，且11月22日至11月25日提早至9點開始營業，11月26日至11月28日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。

首日主打優惠包括三星85吋Crystal UHD智慧電視、三星20公升智慧變頻洗衣機、鑽石項鍊、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲、席伊麗雙人床墊、頂級黑巧克力條、6件入刀具組、羽絨被等，都是往年瞬間被搶爆的熱門商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週直接折價折扣更深，想入手的消費者在賣場看到可得快手放進購物車結帳。

Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，金飾、鑽石都是熱門優惠品項。記者黃筱晴／攝影
Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，金飾、鑽石都是熱門優惠品項。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，每年的大電視優惠都掀起會員搶購熱潮。記者黃筱晴／攝影
Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，每年的大電視優惠都掀起會員搶購熱潮。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物周首日優惠商品。圖／摘自好市多App

好市多 鑽石

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