2021好市多黑色購物週11月22日開跑 首日推黑鑽卡友專屬大電視優惠

Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，為期一週一路推出特惠到11月28日，稍早已經搶先在Costco App公告首日8款主打特惠商品，不出所料出現了眾所期待的4K大電視、紙尿布、鑽石項鍊等熱門商品，比較特別的是今年三星85吋大電視特惠僅限黑鑽卡友專屬。雖然去年黑色購物週買氣似乎不若以往，但今年五倍券加上疫情後反彈的購物熱潮，可望重新為買氣加溫。

好市多表示，除了App出現的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出共200多款的特價商品，今年省下金額超過29萬，優惠商品多元， 從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，提供會員現場超值尋寶的機會。全台14家門市同步優惠，且11月22日至11月25日提早至9點開始營業，11月26日至11月28日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。