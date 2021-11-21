聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛筋麵一碗300！林東芳牛肉麵「大小碗通通漲20元」
受到通貨膨脹、運輸成本等諸多要素，許多民生消費紛紛喊漲。台北知名牛肉麵店「林東芳」也於近日宣佈，因澳洲牛肉及原物料上漲過高，自110年12月1日起，麵類大小碗均漲20元，也是林東芳繼2019年2月調漲之後，再度調整售價。
林東芳是台北知名的牛肉麵老店之一，曾被CNN評選為台北必吃8大牛肉麵，以及入圍台北米其林指南的必比登推薦美食。除了牛肉麵料理外，以牛湯滷製的花干，也是不少顧客必點的小菜。口味較重的饕客，還會在麵中添入店家自製的辣牛油增添滋味。儘管近年偶有傳出負面新聞，但仍然吸引許多顧客上門。
但林東芳近日於店門口貼出公告，表示自12月1日起，麵類部份大小碗均漲20元（牛肉湯麵及切盤、小菜均不漲價）。目前店內牛肉麵（大）為200元、半筋半肉（大）為270元，牛筋麵（大）則為280元，調漲後，牛筋麵價格也達到300元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言