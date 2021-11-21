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牛筋麵一碗300！林東芳牛肉麵「大小碗通通漲20元」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
林東芳預計將於12月1日起調漲產品價格。記者陳睿中／攝影
林東芳預計將於12月1日起調漲產品價格。記者陳睿中／攝影

受到通貨膨脹、運輸成本等諸多要素，許多民生消費紛紛喊漲。台北知名牛肉麵店「林東芳」也於近日宣佈，因澳洲牛肉及原物料上漲過高，自110年12月1日起，麵類大小碗均漲20元，也是林東芳繼2019年2月調漲之後，再度調整售價。

林東芳是台北知名的牛肉麵老店之一，曾被CNN評選為台北必吃8大牛肉麵，以及入圍台北米其林指南的必比登推薦美食。除了牛肉麵料理外，以牛湯滷製的花干，也是不少顧客必點的小菜。口味較重的饕客，還會在麵中添入店家自製的辣牛油增添滋味。儘管近年偶有傳出負面新聞，但仍然吸引許多顧客上門。

但林東芳近日於店門口貼出公告，表示自12月1日起，麵類部份大小碗均漲20元（牛肉湯麵及切盤、小菜均不漲價）。目前店內牛肉麵（大）為200元、半筋半肉（大）為270元，牛筋麵（大）則為280元，調漲後，牛筋麵價格也達到300元大關。

林東芳是台北知名牛肉麵之一。記者陳睿中／攝影
林東芳是台北知名牛肉麵之一。記者陳睿中／攝影

米其林 必比登

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