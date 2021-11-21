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外型帥到爆！YSL巴黎右岸系列推出限量版電動車

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供

專門推出各種聚焦生活、藝文等有別於傳統時尚產品的Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列，最近持續探索新的宇宙，攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。這台車結合雙方標誌性的設計，絕對是非常具有收藏價值的經典之作。

SUPER73以摩托車式電動自行車以及為名人訂製的自行車產品系列而聞名，這次限量版的電動單車融合Saint Laurent標誌性的暗黑風格，擁有獨特的設計外觀，紮實的車輛性能功能也分毫不差。整體車身採黑色為主色，包含車體、車尾和輪胎上等都可以見到白色字樣的Saint Laurent logo。

而為了搭配這款限量聯名車，創意總監Anthony Vaccarello也另外打造了幾項新品，像是重新設計HEDON雙輪車標誌配備—全黑安全帽，以及與歐洲防水雨衣之王K-WAY聯手推出一款帶有品牌簽名式元素的限量版飛行員夾克，以野性的老虎印花與鮮明的重機風格色塊拼接，打造中性男女皆宜的機能性外套。

限量版的電動單車目前僅於巴黎和洛杉磯Saint Laurent Rive Droite特殊形象概念店販售，另外在Saint Laurent Rive Droite官網上也能找到。

Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
創意總監Anthony Vaccarello也另外打造了幾項新品，像是重新設計HEDON雙輪車標誌配備—全黑安全帽，以及與歐洲防水雨衣之王K-WAY聯手推出一款帶有品牌簽名式元素的限量版飛行員夾克。圖／Saint Laurent提供
創意總監Anthony Vaccarello也另外打造了幾項新品，像是重新設計HEDON雙輪車標誌配備—全黑安全帽，以及與歐洲防水雨衣之王K-WAY聯手推出一款帶有品牌簽名式元素的限量版飛行員夾克。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Rive Droite巴黎右岸系列攜手美國電動自行車製造商SUPER73 ，打造一台帥到爆的限量聯名電動單車「SUPER73-S2」。圖／Saint Laurent提供
限量版的電動單車目前僅於巴黎和洛杉磯Saint Laurent Rive Droite特殊形象概念店販售，另外在Saint Laurent Rive Droite官網上也能找到。圖／Saint Laurent提供
限量版的電動單車目前僅於巴黎和洛杉磯Saint Laurent Rive Droite特殊形象概念店販售，另外在Saint Laurent Rive Droite官網上也能找到。圖／Saint Laurent提供
整體車身採黑色為主色，包含車體、車尾和輪胎上等都可以見到白色字樣的Saint Laurent logo。圖／Saint Laurent提供
整體車身採黑色為主色，包含車體、車尾和輪胎上等都可以見到白色字樣的Saint Laurent logo。圖／Saint Laurent提供
創意總監Anthony Vaccarello也另外打造了幾項新品，像是重新設計HEDON雙輪車標誌配備—全黑安全帽，以及與歐洲防水雨衣之王K-WAY聯手推出一款帶有品牌簽名式元素的限量版飛行員夾克。圖／Saint Laurent提供
創意總監Anthony Vaccarello也另外打造了幾項新品，像是重新設計HEDON雙輪車標誌配備—全黑安全帽，以及與歐洲防水雨衣之王K-WAY聯手推出一款帶有品牌簽名式元素的限量版飛行員夾克。圖／Saint Laurent提供

電動自行車 標誌 單車

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