聽新聞
test
0:00 / 0:00
為毛小孩換上經典皮衣 MOSCHINO推出寵物系列！
時尚品牌的毛小孩系列又有新作加入！這次輪到搞怪有趣的MOSCHINO推出全新的寵物系列，把品牌經典的搖滾、龐克設計元素運用在每個單品上，讓毛小孩也可以化身時尚潮人，甚至是跟主人搭配出超有默契的造型，一起當街上最有型的組合。
這次MOSCHINO寵物系列推出服飾和配件、用品，主打品牌常用的黑、金、桃紅色系，品項包括印有MOSCHINO logo的皮衣、經典不敗飛行夾克、瀟灑帥氣的風衣、休閒連帽上衣和百搭T恤，以及黑金配的MOSCHINO字母吊墜裝飾皮革牽繩、與分尺寸項圈，另外還有簡約黑白款寵物陶瓷碗，同樣也印上MOSCHINO logo。全系列已在微風信義專門店獨家販售中。
為了宣傳此系列，MOSCHINO也找來許多可愛的狗狗作為廣告主角，穿戴上皮衣、風衣、字母項圈等，在鏡頭前變身最時尚的模特兒，一系列超萌照充滿濃濃療癒感！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言