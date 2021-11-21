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為毛小孩換上經典皮衣 MOSCHINO推出寵物系列！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
logo T恤，5,300元。圖／MOSCHINO提供
logo T恤，5,300元。圖／MOSCHINO提供

時尚品牌的毛小孩系列又有新作加入！這次輪到搞怪有趣的MOSCHINO推出全新的寵物系列，把品牌經典的搖滾、龐克設計元素運用在每個單品上，讓毛小孩也可以化身時尚潮人，甚至是跟主人搭配出超有默契的造型，一起當街上最有型的組合。

這次MOSCHINO寵物系列推出服飾和配件、用品，主打品牌常用的黑、金、桃紅色系，品項包括印有MOSCHINO logo的皮衣、經典不敗飛行夾克、瀟灑帥氣的風衣、休閒連帽上衣和百搭T恤，以及黑金配的MOSCHINO字母吊墜裝飾皮革牽繩、與分尺寸項圈，另外還有簡約黑白款寵物陶瓷碗，同樣也印上MOSCHINO logo。全系列已在微風信義專門店獨家販售中。

為了宣傳此系列，MOSCHINO也找來許多可愛的狗狗作為廣告主角，穿戴上皮衣、風衣、字母項圈等，在鏡頭前變身最時尚的模特兒，一系列超萌照充滿濃濃療癒感！

MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
牽繩，10,800元。圖／MOSCHINO提供
牽繩，10,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
寵物陶瓷碗，5,500元。圖／MOSCHINO提供
寵物陶瓷碗，5,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
皮夾克，19,500
皮夾克，19,500
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO推出寵物系列。圖／MOSCHINO提供
分尺寸的項圈，9,800元。圖／MOSCHINO提供
分尺寸的項圈，9,800元。圖／MOSCHINO提供

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